哭慘！ 張維倩控在父喪禮作秀 張嘉玲道歉
民進黨新北市議員張維倩日前對同黨同選區議員張嘉玲提出嚴厲指控，批評對方在其父親張瑞山的告別式上不當利用場合進行政治宣傳。張維倩情緒激動地表示，張嘉玲帶著多位助理站在回禮區旁，被她視為「假公祭真作秀」的行為。事件引發黨內風波，張嘉玲已在社群媒體發文道歉，而這場風波也被視為民進黨內英系與蘇系之間的角力縮影，讓新北市黨部主委蘇巧慧不得不出面協調。
張維倩在受訪時情緒激動，一度泣不成聲地質問張嘉玲：「她怎麼可以利用我爸爸的告別式做她個人的政治宣傳？她良心何在？」張維倩更進一步表示，張嘉玲利用她的傷痛，讓她無法理解對方為何做出這樣的事情。在談話過程中，張維倩雙手掩面，一度因情緒過於激動而無法繼續受訪。
張瑞山的告別式於10月30日舉行，當天總統賴清德、前行政院長蘇貞昌以及多位民進黨公職人員都到場致哀。根據張維倩的說法，張嘉玲帶著三至四位助理，一字排開站在回禮區旁，被她認為是「侵門踏戶」的行為。當時會場司儀也曾宣布張嘉玲議員的到場。
事後，張嘉玲在社群媒體上發文解釋，表示她出於善意希望留時間在外協助招呼長者及前來悼念的先進，之後與雙和雲林同鄉會一同公祭後就離開，並對喪家表達歉意。然而，張維倩仍然表示無法接受，甚至質疑張嘉玲是否適合留在民進黨：「如何跟這樣子搗亂自己爸爸告別式的人繼續團結下去，我不知道該怎麼來做。」
這場爭議也反映了民進黨內部的派系角力，因為張維倩屬於蘇系，而張嘉玲則是英系，兩人都在中和區，在2026年地方選舉前夕，這樣的衝突顯得格外敏感。民進黨新北市黨部主委蘇巧慧表示已與張維倩通過電話，了解她的傷心，並希望兩位資深議員能坐下來把誤會解開：「兩位議員其實也都很資深了，然後其實也都很成熟，我們希望她們好好的大家坐下來，把事情講清楚，把誤會解開。」
