哭成一片！《星廚之戰》淘汰爆冷門 主廚「情緒潰堤」鞠躬道歉

《星廚之戰》戰況愈演愈烈。（資料照片）

「金鐘視后」鍾欣凌主持的料理競賽實境節目《星廚之戰》，戰況持續升溫，本週日（30日）最新一集「時間的味道」，8位名廚與8位廚助必須運用五款經典醬菜入菜。未料，本次淘汰結果大爆冷門，淘汰組合為在節目中人緣極佳、表現亮眼的主廚與明星廚助，被淘汰的主廚當場情緒潰堤，自責地向搭檔深深鞠躬道歉，這一幕逼哭現場所有人，大家控制不住眼淚的泣不成聲、哭成一團。

面對淘汰的低迷氣氛，評審何順凱忍不住出聲溫暖安慰，「每個人都很勇敢，或許你們輸了這個比賽，但你不要輸給你自己！」不僅給予淘汰者最大的鼓勵，也為這場充滿淚水的賽事畫下溫馨句點。

另，明星廚助安心亞首度和主廚 Will高郁皓合作，卻因錄影現場意外不斷，導致料理步調無法按照練習狀況如期完成，讓兩人之間氣氛瞬間緊繃。面對突如其來的混亂，安心亞壓力大到當場崩潰哭喊：「我真的不想拖累任何人！」

安心亞（右）首次和Will合作。（華視提供）

被譽為「醬汁之王」的主廚Jessica與廚助林予晞再次聯手出擊，面對艱深的考題，Jessica決定「鋌而走險」採用自己擅長的墨西哥料理應戰，並首度挑戰製作特色調酒「米切拉達（Michelada）」。

Jessica（左）、林予晞再次攜手合作。（華視提供）

而擔下本次調酒重任的林予晞興奮自爆：「試菜時覺得味道非常好，所以不忌口一直喝，結果直接大拉肚子！」正式錄影競賽時，她發現預備好的冰塊莫名被搶走，當場激動大喊：「我要殺人了！」情急之下，林予晞只好改用製作單位的大冰磚，她更急得徒手鑿冰塊，冷到直呼：「我是到北極取冰了嗎？」緊張又爆笑的畫面，為激烈的賽事增添了極佳的娛樂效果。《星廚之戰》每週日晚間8點在華視、每週六晚間8點在三立都會台、晚間10點緯來綜合台播出，同日晚間11點於LINE TV、Hami影劇館＋上架更新。

