「哭斷腸的送行者」孝女白琴劉君玲用半生眼淚換來這四個字
身穿白衣、戴著箃頭的送行者，出沒在臺灣喪葬場合，牽著家屬的手、哭得聲嘶力竭地唱著「孝女白琴」。君玲人力公關服務團隊負責人劉君玲，自幼便失去父母，12歲開始被外婆、姊姊逼迫跳牽亡歌陣，18歲學唱孝女白琴，24歲成了告別式會場襄儀。今年43歲的她，接觸生死的日子超過大半人生，一路走來歷經無數風雨，一次次落下淚水的背後，讓她明白，眼淚不是用來示弱，而是用來提醒人——有些愛不能等。
父母早逝：被迫跟著外婆跳牽亡歌陣
劉君玲的生命開端，像是一齣灑狗血的八點檔劇情！她身為「萬華愛哭惜」第3代傳人，但卻成長於一個「拼裝家庭」。早年，劉君玲的外婆先是跟市場賣藥的人學唱野台戲，1980年代野台戲沒落後，為了生計，外婆改唱五子哭墓、孝女白琴，在那個普遍艱苦的年代，創立萬華愛哭惜劇團，隻手撐起一個家。她的外婆終身未婚，卻「撿」了一個女兒、又「買」了一個女兒，其中一個女兒就是劉君玲的媽媽。她說「我媽媽是從路邊撿來的，媽媽也沒有結婚，卻跟3個男人生4個孩子，我是老么。」
她解釋，孝女白琴最早源於布袋戲角色「孝女白瓊」，總拿一支魂幡唱歌出場，後來野台戲慢慢沒落，就以該角色為發想創造了新興的行業，兩者臺語讀音相似，因此取名為「孝女白琴」。劉君玲的外婆、媽媽，過去都是孝女白琴，後來她的父母相繼離世，外婆獨自撫養他們長大，為了分擔家計，劉君玲從12歲開始便跟著外婆、姊姊學跳牽亡歌陣，喪禮中會透過跳舞牽引亡魂升天，假如特技難度越高，亡魂便能更加風光離去。
「外婆每天早上都會要我們喝一大碗醋！為了讓筋骨變軟練習下腰、劈腿等高難度動作，過程中吃了好多苦，每天一直哭一直哭，做不好還會被打。」劉君玲回憶時，語氣竟出奇平淡，彷彿那段苦難已被她練成生活的一部分。
從哭喪者到老闆：把傳統翻新，把自己救起
劉君玲想起第一次的演唱，拿起麥克風，披上白衣，「不知道是太緊張還是怎樣，我的眼淚就自己掉下來了。」18歲開始唱孝女白琴，因為嗓音年輕、哭得真、喊得深，她的知名度馬上打開，最忙的時候，一天跑十場喪禮，沒有護膝在烈日下跪在柏油路上爬行，不僅哭到聲帶長繭，膝蓋還破皮流血，最後連軟骨都因此移位。
但這樣一場又一場，對著素不相識的陌生人喊爸媽，傾注所有悲傷情緒去哭泣，讓劉君玲開始用其他方法自我麻痺，她自嘲「我都跟別人說我早上唱孝女，晚上唱KTV、早上跳牽亡，晚上跳夜店。」那段時間，她唱孝女時哭不出眼淚，躲在家中不想工作，甚至得了憂鬱症，腦袋裡不斷出現「我不想做，我真的不想做了」的聲音，後來她開始學習當襄儀，生活不再一成不變，也讓劉君玲慢慢走出職業倦怠的陰霾。
劉君玲骨子裡也有外婆的韌性，20歲買車、26歲買房，同年成立全以女性為主的喪禮襄儀團隊，後來她從傳統殯葬業轉型公關服務團隊。現在的劉君玲是員工口中的「老闆」，肩負起帶領整個團隊的責任，配合禮儀公司接案，婚禮接待、擦拭大體、化妝、穿衣等都在服務範圍內。如今，她的電話幾乎沒有停過，接案、排班、聯繫，幾乎全年無休，也因為她的努力，不僅提升了君玲人力公關服務團隊的知名度，更讓萬華愛哭惜陣頭文化藝術中心的招牌受到更多矚目。
看透了生死：有句話她想對活著的人說
劉君玲風雨一生，看過太多家屬在亡者靈前痛哭，哭不是因為離別，而是因為「來不及」，來不及說抱歉、來不及說我愛你、來不及再多陪一天。這些年，她從哭給別人的悲傷，到陪伴家屬走過儀式，最後濃縮成一句她最常掛在嘴邊的話…「愛要及時」。這不是道理，是她親眼看過太多悔恨後留下的真心話。
劉君玲的故事，看似是一連串的「被迫」：被迫長大、被迫跳陣、被迫在別人的告別式前落淚。但後來，她用自己的力量，把「被迫」翻轉成「選擇」。她選擇讓眼淚成為一份工作，讓經驗成為一種專業，讓先人的文化成為下一代的傳承；更選擇用自己的人生，陪伴每一場一生只有一次的告別。
「我替別人哭，是希望他們以後不會為自己哭。」劉君玲這半生的眼淚，不只哭給逝者聽，也哭醒了還在努力活著的每一個人——別等到失去，才想起要用力去愛。
記者陳建國／臺中採訪報導
