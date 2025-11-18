哭暈！洪佩瑜錄音清場痛哭 田馥甄喊「恐怖」噴淚

洪佩瑜從錄音室一路哭到拍MV。（何樂音樂提供）

洪佩瑜推出最新主打〈完整〉MV，由蔡旻佑譜出的抓耳旋律，以及廖文強誠實如自白的歌詞，在配唱時宛如深水炸彈，讓她哭到請求必須清場，獨自面對、消化自己的情緒。

動情落淚不只是在錄音室，在拍攝 MV 時，洪佩瑜一個人在房子裡獨演，更是情緒、演技大爆發，竟然哭到難以收拾。好奇是什麼片刻或事情觸動了她，導致潰堤不能自已？她形容：「在那個瞬間好像對於魚刺存在的借代有了更深的感觸。不是想到特定的事情，而是在一個日常的場景去凝視不經意在生活中扎入身體的不適感，選擇經驗、最後自己解決掉那個不適感的過程，好像無限放大了情緒的表現，回想起來覺得很有趣。」

〈完整〉是廖文強在2021年經歷喪父之痛後完成的歌詞作品。他表示：「當初寫完後，我跟旻佑都很喜歡，但一直覺得這首歌很私人，可能要活得內心很多小劇場才能聽得懂我們說的事。直到接到佩瑜收歌訊息，丟給他們，最後決定收錄，還成為主打歌，我想它是找到它最好的歸屬了吧。」

對於這樣歌曲與歌者的奇緣註定，洪佩瑜則感覺：「我還是會把它想成是緣分的牽引，作品有自己的命跟要去完成的旅程，人也是一樣的。那這樣的相遇也許就是彼此有需要完整的機會，可能花了多一些時間、也可能藉由這樣的經驗學習，對我而言都沒有關係，因為在最適當的階段遇見，能發揮的往往會超越自己想像。」

洪佩瑜第二張專輯《開》數位發行後，獲得網友與樂評一致好評。天后田馥甄在雙 11 深夜無預警連發三篇限動，提及第一次聽到〈不佔地方〉時，這樣形容：「佩瑜的聲音一句句流進耳裡，眼淚也同時一滴滴溢出眼眶，極恐怖！後來不敢隨意點開這首歌。」更笑稱怎麼自己的推薦很像 AI 寫的文案？強調不是 salesy（銷售感），而是真心。最後還稱「雙 11 今晚最後一波」，令人期待現場演出，為佩瑜的北流演唱會宣傳，發揮十足田式幽默。

