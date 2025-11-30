「哭求我去救她」！香港惡火罹難者遺言曝光 家屬：不知準備幾人喪禮

南華早報報導，香港宏福苑大廈26日發生77年來最嚴重火災，迄今造成128人喪命，還有近百具遺體焦黑難辨。由於大火發生在平日下午，多數上班族與學生不在家，受困者主要是長者、年幼孩童與外籍看護。罹難者家屬陸續揭露親人最後的通話與求救，令人悲痛心碎。

一名6個月大女嬰與68歲外婆李堅玉（Li Kin-yuk，譯音）當時在宏昌樓家中。火災發生後，李堅玉在下午3時02分打給女兒許詠妮（Winnie Hui，譯音）說「外面有煙」，準備逃往同層另一單位，之後就斷了聯繫。30多小時後，家屬接到噩耗，一名嬰兒與一名成人在屋內被尋獲，皆無生命跡象。

「我的寶貝死了……她是我好不容易生下來的孩子，」許詠妮在庇護中心痛哭。她同時失去公公與婆婆，3人至今下落不明或已罹難。

另一名50歲的楊姓女子也在家屬認屍後崩潰。她說，她的姐姐在火警初期曾打電話求救，「火才燒10分鐘就燒到她家，她一直哭著要我去救她。」她已向警方報案、提供單位號碼，但仍來不及阻止悲劇。

遺體嚴重燒焦，家屬難以辨認。會場中，更多家屬在翻看陳列於社區會堂的燒焦遺體相冊後失聲痛哭，一名女子表示：「裡面有很多小孩……看不下去。」

香港保安局長鄧炳強28日指出，死亡人數已增至128人，仍有近200人狀況不明，包含89具無法辨識的遺體。許多家屬奔走醫院與庇護中心，等待親人消息的時間變得愈來愈難熬。

一名70歲的楊太太尋找獨居的高齡姐姐，她哽咽說：「我跑了好幾個地方都沒有消息……我做好心理準備來這裡，還是找不到她。」

另一名76歲的林姓男子則在醫院苦尋大火中身亡兄長的妻子與侄子：「我們不知道是要準備一個人的喪禮，還是三個人的。」

南華早報指出，宏福苑居民多為40年前購入補貼住宅的中低收入家庭，如今居民平均已步入老年。火災發生時，留下的主要是長者、幼兒與在家照護的外籍看護，成為這場災難中最脆弱也最嚴重的受害者。

