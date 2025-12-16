哭求「永遠留下來」日本大貓熊將清零 數千人湧動物園不捨

2025年12月16日，日本東京上野動物園湧入大批遊客搶看大貓熊。美聯社



日本東京都昨（12/15）宣布上野動物園大貓熊「曉曉」和「蕾蕾」將於明年初返回中國，最後參觀日期為1月25日。由於此後日本將時隔50多年進入大貓熊清零狀態，東京上野動物園今（12/16）湧入數千遊客，搶看搶拍照還搶買周邊商品，有的淚眼汪汪，還有許願「永遠留在日本」。

共同社報導，「曉曉（雄）」和「蕾蕾」返回中國的最後期限定在明年2月，由於首相高市早苗上月「台灣有事」發言後，中日關係緊張，新的大貓熊租借無望，深受日本民眾喜愛的中日「友好象徵」將在日本消失。

2025年12月16日，日本東京上野動物園湧入大批遊客搶看大貓熊，圖為「曉曉」。美聯社

東京都表示「曉曉」和「蕾蕾」最後參觀日是明年1月25日。路透社報導，上野動物園從今天一早就湧入大量遊客，除了看曉曉、蕾蕾，還要買相關帽子、手袋等眾多周邊小物。

2025年12月16日，日本東京上野動物園湧入大批遊客搶看大貓熊「曉曉」和「蕾蕾」。路透社

60歲遊客樫尾告訴路透社：「我希望牠們永遠留在日本，我知道牠們屬於中國，但牠們在日本出生，所以我真心希望能留在上野動物園。」樫尾說高市早苗的談話可能對大貓熊去留產生影響，「但大貓熊不應該被政治化。牠們是日中友誼象徵，我真心希望熊貓能留在這裡。」

2025年12月16日，日本東京上野動物園湧入大批遊客搶看大貓熊，圖為「曉曉」。美聯社

動物園工作人員也很傷感，飼養員及展館主管鈴木說:「這對雙胞胎的出生真的給我們帶來了很多，無論是經驗上還是情感上，我對此深表感激。」

2025年12月16日，日本東京上野動物園湧入大批遊客搶看大貓熊，圖為「曉曉」。美聯社

由於預計現在到下月25日參觀人數將爆量，園方已限制參觀時間，每人每次參觀時間約為1分鐘，並從下週起採線上預約制。期限前的最後12天，將以抽籤方式選出參觀者。

2025年12月16日，日本東京上野動物園湧入大批遊客搶看大貓熊，圖為「蕾蕾」。美聯社

共同社報導，2011年2月抵達日本的大貓熊「力力（雄）」和「真真」，於2017年誕下「香香（雌）」，2021年誕下龍鳳胎「曉曉」和「蕾蕾」。

2025年12月16日，日本東京上野動物園湧入大批遊客搶看大貓熊。美聯社

2023年香香返回中國；2024年力力和真真也回中國。今年6月，和歌山縣白濱町娛樂設施「冒險世界」的4隻大貓熊返回中國後，日本的大貓熊只剩上野動物園的「曉曉」和「蕾蕾」了。

2025年12月16日，日本東京上野動物園湧入大批遊客搶看大貓熊，圖為「蕾蕾」。美聯社

2025年12月16日，日本東京上野動物園湧入大批遊客搶看大貓熊，圖為「蕾蕾」。美聯社

2025年12月16日，日本東京上野動物園湧入大批遊客搶看大貓熊。路透社

2025年12月16日，日本東京上野動物園湧入大批遊客搶看大貓熊，圖為「蕾蕾」。路透社

2025年12月16日，日本東京上野動物園湧入大批遊客搶看大貓熊，購買紀念商品。路透社

2025年12月16日，日本東京上野動物園湧入大批遊客搶看大貓熊，「曉曉」和「蕾蕾」將於明年1月返回中國，屆時日本境內將沒有大貓熊。路透社

2025年12月16日，日本東京上野動物園湧入大批遊客搶看大貓熊，圖為「蕾蕾」。路透社

