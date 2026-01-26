哭笑不得！她花2萬買鑽戒 沒想到最值錢的是附送的杯子

王女士三年前購鑽戒時獲贈足銀保溫杯，如今身價大幅上漲。（圖／翻攝自新快報新聞，下同）

隨著貴金屬市場在2026年強勢開年，白銀價格飆破歷史天花板，意外牽出一樁「贈品翻身」的趣聞。在大陸四川簡陽市，一名王姓女子三年前花6,200元人民幣（約新台幣27,200元）購買鑽戒，原以為是穩健保值的選擇，沒想到如今回收估價僅剩700元人民幣（約新台幣3,100元），價值大跌九成。不過令人跌破眼鏡的是，當時購戒時隨手收到的贈品、一只足銀保溫杯，如今身價卻翻了好幾倍。

國際白銀價格創新高，連附贈銀製品也出現驚人回收價值。

根據《啄木鳥財經》和《新快報新聞》等陸媒報導，王女士自行秤重後估算，杯身純銀部分約重70至80公克，在2026年1月23日足銀每公克回收價達22.5元人民幣（約新台幣99元）的行情下，該杯的回收價值已接近1,575至1,800元人民幣（約新台幣7,000至8,000元），不僅超過鑽戒現值，更幾乎是其三倍。

廣告 廣告

王女士表示，當初購買鑽戒是為了保值，如今主商品成為「跌價貨」，倒是當時毫不起眼的贈品成了潛力資產，「以前用來喝水的杯子，現在不敢用了，先收藏起來慢慢觀察行情。」

保溫杯內膽標示「足銀999」，估計含銀量達70至80公克。

這波白銀行情之所以引發熱議，主因是國際銀價1月23日同日突破每盎司100美元（約新台幣3,150元）關卡，創歷史新高。大陸的銀價同步走揚，當日現貨售價達每公克24.03元人民幣，累計漲幅超過37%，使足銀製品回收價飆升，連過往附贈的小物也意外翻身。

王女士的案例並非個案。在相關報導留言區，不少網友驚覺家中也曾收過類似的足銀贈品，甚至有人表示「當年嫌重差點沒拿，現在後悔沒多要一個」，引發一波尋找舊贈品的風潮。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

男子「死而復生」！剛辦完喪禮他竟回來了 家屬嚇壞掘墓查真相

蹲101窗台拍霍諾德遭公審！當事人道歉還原始末 網友送暖「超Q同框照」

不吃肉怎麼長肌肉？霍諾德爬101竟「長年吃素」 醫師揭密飲食關鍵