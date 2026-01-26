哭笑不得！她花2萬買鑽戒 沒想到最值錢的是附送的杯子
隨著貴金屬市場在2026年強勢開年，白銀價格飆破歷史天花板，意外牽出一樁「贈品翻身」的趣聞。在大陸四川簡陽市，一名王姓女子三年前花6,200元人民幣（約新台幣27,200元）購買鑽戒，原以為是穩健保值的選擇，沒想到如今回收估價僅剩700元人民幣（約新台幣3,100元），價值大跌九成。不過令人跌破眼鏡的是，當時購戒時隨手收到的贈品、一只足銀保溫杯，如今身價卻翻了好幾倍。
根據《啄木鳥財經》和《新快報新聞》等陸媒報導，王女士自行秤重後估算，杯身純銀部分約重70至80公克，在2026年1月23日足銀每公克回收價達22.5元人民幣（約新台幣99元）的行情下，該杯的回收價值已接近1,575至1,800元人民幣（約新台幣7,000至8,000元），不僅超過鑽戒現值，更幾乎是其三倍。
王女士表示，當初購買鑽戒是為了保值，如今主商品成為「跌價貨」，倒是當時毫不起眼的贈品成了潛力資產，「以前用來喝水的杯子，現在不敢用了，先收藏起來慢慢觀察行情。」
這波白銀行情之所以引發熱議，主因是國際銀價1月23日同日突破每盎司100美元（約新台幣3,150元）關卡，創歷史新高。大陸的銀價同步走揚，當日現貨售價達每公克24.03元人民幣，累計漲幅超過37%，使足銀製品回收價飆升，連過往附贈的小物也意外翻身。
王女士的案例並非個案。在相關報導留言區，不少網友驚覺家中也曾收過類似的足銀贈品，甚至有人表示「當年嫌重差點沒拿，現在後悔沒多要一個」，引發一波尋找舊贈品的風潮。
看更多 CTWANT 文章
男子「死而復生」！剛辦完喪禮他竟回來了 家屬嚇壞掘墓查真相
蹲101窗台拍霍諾德遭公審！當事人道歉還原始末 網友送暖「超Q同框照」
不吃肉怎麼長肌肉？霍諾德爬101竟「長年吃素」 醫師揭密飲食關鍵
其他人也在看
中印關係緩和 習近平致電印度總統祝賀印度國慶
新華社報導，今（26）日是印度國慶，大陸國家主席習近平致電印度總統穆爾穆，表示中方始終盼望，與印度做好朋友，做「相互成就的夥伴」。習近平並且強調，實現「龍象共舞」，是中印雙方的正確選擇。（葉柏毅報導）中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
委內瑞拉再釋104名政治犯 反對派與人權團體批太慢
（中央社卡拉卡斯25日綜合外電報導）在美國施壓下，委內瑞拉正逐步釋放政治犯，委國人權組織「刑事司法論壇」指出今天有104人獲釋，不過委國反對派及人權團體仍批評這個過程進展緩慢。中央社 ・ 1 天前 ・ 1則留言
過年換護照湧人潮！網路預約要等到4月 現場辦理排隊排到外面
年節將至，許多民眾有規劃出國的計畫，不過近日要換護照的話可能要及早準備，外交部各地辦事處人潮爆滿。有網友在Threads反映，由於網路預約已經滿到4月，於是改現場申辦，發現要等超過200人。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
差距破千萬 台人出國1894萬 外客僅來857萬
交通部觀光署公布114年旅客出入境統計，去年高達1894萬餘人次出國，遠超過疫情前的1710萬餘人次，創歷史新高，推估全台旅客出國支出超過1兆元。另一方面，外國旅客來台仍不如預期，僅857萬餘人次，與出國旅客相差1036萬餘人次，觀光產值逆差7010億元。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 24則留言
行李箱包膜、花俏外觀恐藏風險 旅遊達人揭「這款」最安全
根據外媒《每日郵報》報導，英國旅遊達人同時還是旅遊公司「Flash Pack」共同創辦人的湯普森，最近歸納多項出國搭機心得訣竅。首先湯普森表示，許多人以為提早2個小時抵達機場最剛好，實際上卻可能撞上安檢與報到尖峰時段，反而容易手忙腳亂；因此他建議至少提前3個小時抵達...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
許孟哲的Jeep硬派人生！從帳篷奴爸變身露營達人的進化之路｜Yahoo名人聊愛車
藝人許孟哲來到Yahoo全新汽車節目《名人聊愛車》，為大家開箱他的愛車，並分享難忘的用車經驗。一開始，主持人Jasper 程志熙就驚呼：「怎麼會有藝人這麼高調？」原來是藝人許孟哲正悠閒地坐在車旁帳篷下享受時光。而他身旁那台全深灰、霸氣十足的Jeep Wrangler Rubicon，更是帥到讓人移不開目光。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
美掃蕩移民釀2死輿論炸鍋 美71％民眾認「國家已經失控」
川普上任一年來動作頻頻，不只關稅戰引發國際反彈，國內更連續發生執法致死爭議。英國《經濟學人》與民調機構《輿觀》（YouGov）公布最新調查，全美高達71％民眾認為在總統川普執政下，美國正處於「失控」狀態。台灣網友看到少數凌駕多數亂象，頗有既視感。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
春節拚消費 中國地方政府藉9天年假消費券大放送
（中央社台北26日電）中國經濟表現疲軟，官方將「促消費」列為今年重點政策，部分地方政府利用今年中國長達9天的農曆春節假期，紛紛推出「促消費」活動或發放消費券，金額從數千萬元到數億元不等，像是湖北武漢就將發放人民幣2.78億元消費券，河南省也將發放2億元消費券。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德爬101挨轟玩命消費危險！Netflix直播「遭批不負責任」回應了
被譽為「地表最狂攀岩者」的霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰「無繩索、零防護」徒手攀登台北101，以驚人的速度不斷往上爬，全程僅花91分鐘順利攻頂。Netflix全球直播，不過，此行為仍被許多國外媒體質疑是不負責任，恐造成模仿效應。對此Netflix也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 6則留言
《生命樹》電視劇線上看 楊紫、胡歌領銜主演 罕見反盜獵題材 未播先預約2026劇王！開播時間、集數搶先看
【文／陳雪芮】由楊紫、胡歌主演的陸劇《生命樹》尚未開播便話題不斷，預約人數已突破300萬，成為2026年開年最受矚目的重點劇集之一。該劇由正午陽光製作，以高原生態守護與反盜獵為故事核心，融合懸疑、掃黑、西部動作與濃厚人文關懷。在一片古偶，甜寵題材中，《生命樹》以截然不同的現實質感脫穎而出，也被不少觀眾看好具備「未播先有劇王相」的潛力。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 小時前 ・ 3則留言
中信兄弟》確定參戰美洲棒球冠軍聯賽 領隊：二軍陣容、已向聯盟報備
第3屆美洲棒球冠軍聯賽發出新聞，今年邀請中職中信兄弟參賽，消息獲領隊劉志威證實，確定會安排二軍參加，由二軍總教練彭政閔率領。TSNA ・ 1 小時前 ・ 3則留言
熱錢追捧台股 新台幣升破31.5元關卡收創近1個月新高
（中央社記者潘姿羽台北27日電）熱錢大舉回流，激勵台灣上演股匯雙漲，不只台股再造新猷，新台幣匯率今天收盤突破31.5元關卡，收在31.47元，升值3.8分，匯價連4紅，並創近1個月新高，台北及元太外匯市場總成交金額放大至20.72億美元。中央社 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
總預算案卡關 國民黨團轟：卓榮泰可動支預算近3兆元還賣慘
立法院本會期將於本周五休會，中央政府總預算仍陷卡關。國民黨立法院黨團26日指出，總預算爭議關鍵不在國會，而在賴清德政府態度囂張、傲慢，對外不斷散布錯誤訊息，甚至公開違背競選時承諾，拒絕依法進行國情報告，讓賴清德總統淪為對全民說謊的騙子，更別提行政院長卓榮泰仍然手握近3兆元的龐大預算，還刻意製造社會恐慌，這種行徑應受全民譴責。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
4歲童罹全球性罕病「存活率僅3成」 北榮精準治療搶回生命
台北榮總今分享兩起罕見疾病成功治療案例，其中4歲詹小弟的故事，讓醫療團隊與家屬都深受感動。詹小弟罹患的是全球極為罕見的「卡波西樣淋巴管瘤」（簡稱KLA），屬於侵襲性極高的淋巴管異常增生疾病，雖為良性，卻可能侵犯多個器官，甚至危及生命。其實，詹小弟在出生前就出現警訊。產前超音波即發現肋膜積液，出生後隨自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
獅山子扶貧專案 縫補命運的缺口
慈濟在獅子山共和國深耕10年，除了有災害時賑災，這幾年也展開幾項慈善計畫，其中一個是幫助當地弱勢婦女、學習縫紉。這裡的女性大多早婚、甚至童婚，教育程度不高，但不代表她們沒有夢想。當地慈善組織蘭頤基...大愛電視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
移民執法再釀死引眾怒 明市長：聯邦人員明起撤離
（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國移民執法人員在明尼阿波利斯市執法時開槍，造成第2起公民死亡事件，在公憤之下，川普政府開始承受壓力，市長佛雷在與總統通話後表示，部分聯邦人員從明天開始離開此地。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
印度爆立百病毒「呼吸道感染、逾5成致死率」 疾管署列第五類法定傳染病
印度日前出現立百病毒病例引關注。由於多個泰國觀光景點湧入大量印度旅客，泰國已宣布加強疾病監控，並在普吉國際機場針對來自印度的旅客強化健康檢測。外界關心台灣是否跟進防疫措施，衛福部疾管署表示，目前維持針對印度喀拉拉州警示為「第二級」，並預告立百病毒將列第五類法定傳染病。太報 ・ 1 天前 ・ 2則留言
【一週天氣】週二起兩波東北季風來襲 轉雨低溫探11℃
氣象專家吳德榮表示，今（26日）晨受雲層阻擋「輻射冷卻」效應，氣溫大幅回升，本島各地平地最低氣溫約在16度，日夜溫差大，不過明（27日）起因東北季風逐漸南下，北部、東部將轉濕、降溫上報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
冷氣團又來了！明起氣溫急降 專家曝「這時段」最冷
即時中心／温芸萱報導天氣風險公司資深顧問吳聖宇今（26）日在臉書指出，各地今起雲量偏多，今晚開始風向轉為東北風，降雨機率增加，氣溫明顯下降。明（27）日起東北季風增強，有機會達到大陸冷氣團等級，苗栗以北與宜蘭白天高溫僅18至21度，夜間低溫下探14度以下。週二晚間至週三清晨冷空氣最強，中北部空曠地區恐降至10度左右。週末另有鋒面與冷空氣接力，天氣與溫度起伏大，民眾應留意保暖。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
徒手攀上101熱吻老婆！妻「只用1招」倒追攀岩大神
娛樂中心／曾詠晞報導美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）於1月25日成功徒手攀登台北101，僅耗時91分鐘就達成這項壯舉。當他在頂點和妻子桑妮（Sanni McCandless）深情擁吻時，畫面瞬間閃瞎全球觀眾，也讓這段充滿傳奇色彩的戀愛史再次成為焦點，據說當年是桑妮主動出擊，以一張電話紙條成功收服這位「攀岩大神」。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言