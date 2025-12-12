哭紅眼心疼洋女婿「肝衰竭身亡」 賴佩霞：我們視訊看著他離開
賴佩霞小女兒去年底才與美籍丈夫Kevin結婚，新婚剛滿1年，12月3日突傳出Kevin因心臟移植後，出現肝衰竭而過世，讓家人心碎不已。賴佩霞在鏡頭前哭著感嘆生命無常，但也感謝科技發達，讓她能夠透過視訊陪伴女婿走過最後一段路，「我們就看著他離開」。
賴佩霞指出，Kevin出生9週就發現罹患先天性心臟病，常常進出醫院，她和家人都知道Kevin的身體狀況。小女兒與Kevin相愛至今5年，去年10月在美國芝加哥結婚，新婚剛滿一年。她對這個女婿非常滿意，也知道Kevin很努力，在美國準最好的醫院進行心臟移植手術。
賴佩霞說，大家都以為Kevin會醒過來，沒想到結果竟是如此。儘管當時無法陪在Kevin身邊，但她感謝科技，讓她能夠遠遠陪伴小女婿的家人，「我們就看著他離開」。
賴佩霞指出，雖然事前明白手術風險，但大家都沒有心理準備，無法接受女婿離開世間。她表示，這段時間吃不好、睡不好，需要調養，目前自己正在美國陪伴女兒，YT頻道直播將停更一段時間，後續視情況更新。
