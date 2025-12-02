哭著賣輝達！梭哈OpenAI 軟銀孫正義首曝心聲
財經中心／師瑞德報導
日本軟銀集團創辦人孫正義日前首度公開回應清倉輝達（NVIDIA）持股一事。他坦言，如果資金無虞，他「一股都不想賣」，更直言賣出輝達股票的那天，「我是哭著賣的（I was crying to sell Nvidia shares）」。
孫正義的這番話出現在12月1日於東京舉辦的沙特投資峰會分論壇上，強調軟銀拋售輝達股份並非市場懷疑的「AI泡沫撤退」，而是為了籌資投入新一波人工智慧基礎建設與戰略項目。
「Stargate」與OpenAI是布局核心
孫正義指出，軟銀近來全力擴大AI投資版圖，包括大規模啟動「Stargate」資料中心計畫，收購美國新創晶片設計公司Ampere Computing，並持續加碼OpenAI。他透露，今年3月已敲定對OpenAI的首輪400億美元投資，10月也已簽訂修訂協議，追加達225億美元，展現高度戰略信心。
而為了推進這些關鍵項目，軟銀於11月出清持有的全部輝達股票，共套現58.3億美元。這一動作當時震驚市場，亦引發對AI產業過熱、資金泡沫的擔憂。
孫正義駁「AI泡沫」說法
對於外界頻頻質疑AI投資熱潮是否過頭，孫正義直接駁斥：「他們不夠聰明。」他指出，若AI最終能為全球GDP貢獻10%，即使全球投入數萬億美元也屬合理支出，「這哪裡是泡沫？這是機會。」
他語氣堅定地表示，AI是推動人類生產力巨變的核心力量，「不投資AI，才是真正錯失未來。」
沙特與日本深化投資連結
值得一提的是，孫正義此番言論的場合也別具象徵意義。該場論壇由沙烏地阿拉伯主權基金（PIF）主辦，而PIF正是當年軟銀「願景基金」的最大出資方之一。PIF主席Yasir Al-Rumayyan在會中表示，2017年至今已在日本投資約115億美元，預計到2030年將累積至270億美元，顯示中東資本仍對亞洲科技與創新具有長期信心。
孫正義稱 含淚出清輝達股票
軟銀集團創辦人孫正義1日首度回應出清輝達持股一事。他強調，若資金充裕絕不會賣股，為了支持AI下一階段布局，特別是對OpenAI的重大投資，他別無選擇只能「含淚出脫」。他也駁斥AI泡沫理論，表示AI只要貢獻全球國內生產毛額（GDP）10％便可回本。工商時報 ・ 1 天前 ・ 11
