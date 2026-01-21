哭鬧就扎針！10月大男嬰遭母長期虐待 鏽針斷頸椎險奪命

大陸雲南一名女子長期用針扎年僅10個月大的親生兒子，直到一根粗針斷裂在頸椎，緊急送醫治療才揭露這起虐童案。（圖／翻攝自微博／紅星新聞）

大陸雲南省近日驚傳一起震驚社會大眾的虐童案，一名疑似情緒不穩或生病的女子，長期對年僅10個月的親生兒子施以「扎針放血」，造成嬰兒全身布滿超過500處針孔；直到日前因一根粗針斷裂在男嬰頸椎深處，緊急送醫才被揭露這起憾事。男嬰經搶救已脫離險境，當地警方也介入調查，涉事母親也被送醫鑑定。

根據陸媒《紅星新聞》報導，這起案件源於上海外科醫師隋文淵在社群平台發布的診療紀錄，他指出，一名女子帶著年僅10個月大的兒子就醫，男嬰到院時情況危急，女子自述兒子不斷哭鬧，以為是感冒就扎針放血；隋醫師檢查男嬰身體竟發現有多達500至600處針孔，遍布頭部、雙腳和身體，已經有密密麻麻的黑色結痂針孔。

而男嬰此次就醫是因為一根長針由頸部刺入後斷裂並遺留在體內，隋醫師形容，手術過程極具挑戰，由於斷在男嬰體內的針可能帶有倒刺，且緊鄰頸動脈，稍有不慎便會引發大出血，加上男嬰頸椎發育未成熟且伴隨高燒，醫療團隊承受極大壓力。所幸最後手術順利，成功取出帶鏽鐵針，男嬰目前脫離險境，已轉出加護病房。

事件曝光後引發陸網友憤慨，民眾紛紛向警方報案。經調查確定案發地點位於雲南省墨江哈尼族自治縣；墨江縣婦聯會於1月20日證實，目前已針對此案採取緊急行動，受害男嬰仍在醫院接受觀察治療，而涉案母親因疑似精神異常，已同步送往醫療機構進行鑑定。當地民政局兒童福利部門也已派員完成入戶走訪，將針對該家庭狀況進行後續評估。

目前當地警方正全力展開調查，釐清受虐細節與家長責任。警方強調，針對這起慘無人道的虐兒事件，將在核實所有證據後，盡速向社會大眾發布官方通報，以確保幼兒安全及法律正義。

