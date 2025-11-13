哺乳常見「飲食禁忌」！餵母乳可以喝咖啡、酒嗎？哺乳3大迷思一次看

媽媽們都知道母乳好處多多，而寶寶的成長有一次，所以想給寶寶最高品質的母乳，除了注重日常飲食外，哺乳中的媽媽一定有許多疑問，到底可以喝咖啡嗎？喝酒會不會影響寶寶健康？少量喝可以嗎？需要戒菸嗎？《優活健康網》特選此篇，揭密哺乳媽媽3大迷思一次看。







哺乳中的媽媽可以喝咖啡嗎？



回答：少量咖啡不會影響寶寶健康！

媽媽喝完咖啡後，大約有0.06%～1.5%的咖啡因會跑到母乳中，所以嬰兒會從母乳汁接觸到咖啡因，一杯咖啡約100～150毫克的咖啡因，再加上分佈率推算，媽媽每天喝一杯咖啡，母乳中的咖啡因量是不至於影響嬰兒健康。

如果，媽媽們還是不放心，除了節制飲用量外，可以喝完過一陣子後再餵母乳。依照研究的結果，乳汁的咖啡因半衰期短則1.5小時、最高為14.5小時，平均為6.1小時，而大部分的受測者在12小時後，乳汁中就無法測到咖啡因了！所以隔一段時間再餵奶，可以減少寶寶接觸咖啡因的問題。





哺乳中的媽媽可以喝酒嗎？



回答：盡量避免喝酒！

媽媽碰到酒精製品時可要小心，酒精是會進入乳汁讓寶寶攝取到的！不過只要抓準時間，小酌並不是不可以。母奶中的酒精會隨著時間慢慢減少，但是喝的酒越多，酒精的排除時間也會越長。

研究數據指出，一個體位正常的媽媽喝了一罐330毫升，5%酒精的啤酒後，需要2.5個小時後，才無法從母乳中偵測到酒精，當然如果酒精攝取量加倍的話，時間也會延長。而且這不只是喝啤酒而已，麻油雞等含酒料理也是一樣的唷，所以哺乳的媽媽要很小心酒精問題喔！





哺乳中的媽媽可以抽煙嗎？



回答：建議完全避免抽菸！

根據研究，抽菸會讓媽媽的母奶分泌量變少，而且寶寶喝奶的時間也會減少，這會導致寶寶的體重會比較輕。除此之外，菸草中的尼古丁會隨著乳汁分泌到母奶裡，所以寶寶也會喝到尼古丁，導致寶寶腹絞痛、睡眠失調、心律不整、過敏及猝死症的風險。

抽菸不只是直接影響到母奶，還有二手菸甚至是三手菸的問題，也是嚴重影響寶寶健康，為了寶寶好，既然懷孕都戒掉了，就整個戒掉吧！

為了給寶寶最好的營養，媽媽們在哺乳期間可以稍微忍耐一下，不喝咖啡及酒，或是挑選時機小喝一下；至於抽菸的話，為了寶寶與自身著想，還是完全戒掉吧。

（本文獲好食課授權轉載，原文為：營養師解析》哺乳期可以喝咖啡、酒嗎？哺乳媽媽3大迷思一次看！）

