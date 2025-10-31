哺乳期能做試管嗎？醫師揭研究：不影響胚胎著床，但建議停餵再進行

▲綜合研究與實務經驗，醫師建議，若媽媽正在哺乳，且計畫進行試管嬰兒療程，可先暫停哺乳約一個月，讓荷爾蒙水平回穩、週期恢復規律後再進行。

想拚二寶卻還在餵母乳？醫解答：哺乳不影響試管成功率，荷爾蒙穩定才是關鍵

【記者 高鐿玲／台北 報導】越來越多媽媽在生下第一胎後，為了盡快拼第二胎，選擇在哺乳期間就啟動試管療程。然而，哺乳期是否會影響排卵、胚胎著床，甚至試管成功率？是否需要先停止哺乳？成為臨床最常被問的問題之一。

醫師指出，這是近年門診中詢問度極高的問題。隨著高齡生育比例上升，許多女性不想錯過黃金生育期，即使仍在哺乳，也希望盡快安排試管療程。不過，哺乳期的荷爾蒙環境確實與一般狀態不同，這是醫師評估時最需要考量的重點。

哺乳對試管成功率不影響 關鍵在荷爾蒙是否穩定

醫師表示，過去多認為哺乳會干擾排卵、降低試管成功率，但近年的臨床研究結果顯示，這樣的擔心可能被高估了。綜合國際研究顯示，哺乳中的女性與已停乳族群在懷孕率、流產率與活產率上並無顯著差異。

醫師說明，換句話說，哺乳本身並不會直接造成胚胎無法著床，也不會影響懷孕結果。但是否適合啟動療程，關鍵不在於是否哺乳，而在於體內荷爾蒙是否已恢復穩定。醫師補充，哺乳期間泌乳激素（Prolactin）濃度會自然升高，若過高可能抑制排卵、延後月經恢復，部分研究發現，泌乳激素偏高的女性流產風險略高。

▲國際研究顯示，哺乳中的女性與已停乳族群在懷孕率、流產率與活產率上並無顯著差異。

臨床建議：停乳一個月再進行療程更安全

綜合研究與實務經驗，醫師建議，若媽媽正在哺乳，且計畫進行試管嬰兒療程，可先暫停哺乳約一個月（約一個生理週期），讓荷爾蒙水平回穩、週期恢復規律後再進行，不僅有助提升著床率，也能讓醫師在調整用藥時更精準，避免因泌乳激素偏高導致反應不佳。

排卵針影響低，口服排卵藥不建議哺乳期使用

至於最令媽媽們擔心的「打排卵針會不會經乳汁影響孩子？」，醫師說明，雖然排卵針與口服排卵藥，經過母體吸收代謝後，分泌到乳汁的濃度微乎其微，未達有效劑量，幾乎不會影響哺乳期的嬰兒。

然而，臨床上仍然不建議哺餵母乳期間，使用排卵藥物（排卵針、口服排卵藥），以降低不預期的嬰幼兒風險、同時避免干擾母乳製造與哺餵。

哺乳期試管可行但應個別評估 尊重媽媽的節奏與選擇

醫師指出，臨床觀察中確實有部分媽媽在哺乳期間順利懷上第二胎，甚至透過試管成功懷孕，但這並不代表每位媽媽都適合同樣方式。他建議，有添寶寶計畫的媽媽應與醫師充分討論，根據卵巢功能、泌乳激素、生活壓力等條件共同評估最合適的時機。試管嬰兒療程講求時機與狀態的平衡，若媽媽有哺乳需求，只要在醫師監測下、確認身體條件許可，未必一定要急著停餵。重點是充分溝通，讓每位媽媽都能在理解與尊重中，找到最適合自己的節奏。（照片業者提供）