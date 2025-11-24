哼「周子瑜」歌煎菲力 遭客人嫌「憨」爆口角

台北市大安區一處牛排攤位發生員工與客人口角事件，起因竟是員工在煎牛排時哼唱韓國女團TWICE的歌曲。23歲劉姓員工在工作時因開心哼唱TWICE歌曲，卻遭46歲廖姓客人當眾嗆聲「你這樣很憨」，雙方隨即在其他顧客面前爆發激烈爭執。事件最終驚動警方到場處理，雙方在警方勸架下不歡而散。這起事件發生在TWICE於台灣高雄舉辦演唱會的同一天。

大安區牛排攤，員工唱周子瑜的歌，遭客人嗆「憨」。（圖／民眾提供）

這起爭執發生在台北市大安路上一家夜間營業的牛排攤，該區域晚上相當熱鬧，有許多宵夜攤與手搖飲料店。23號晚間用餐時間，劉姓員工正在煎台上切菲力牛排並哼唱TWICE的歌曲，廖姓客人突然表示不滿，上前指責員工「很憨」，雙方隨即爆發口角。

在爭執過程中，廖姓客人放下正在享用的臭豆腐，站起來與劉姓員工對峙。劉姓員工不解地詢問客人「你在不爽什麼啦」，而廖姓客人則回應「你叫警察過來啊」。現場其他顧客見狀，也加入勸阻，有人質問廖姓客人「他唱歌怎麼了」、「啊你吃你的東西」。

面對指責，劉姓員工幽默回應，表示自己喜歡周子瑜有什麼問題，並表示如果不能唱韓團歌，他可以改唱蔡依林的歌，還即興唱起「我要送你日不落的相片」，引得旁邊顧客笑了出來。

劉姓員工向在場人士解釋整個事件經過，表示自己只是在煎台上炒麵、切菲力牛排時唱周子瑜的歌，廖姓客人卻來指責他「很憨」。而廖姓客人則辯解說自己是在那邊消費，只是講了一件事情，對方就叫警察過來。

這起事件發生時，正值韓國女團TWICE在台灣高雄舉行演唱會的最後一天。劉姓員工因無法到場支持偶像，便在工作時哼唱偶像歌曲過過癮，卻意外引發爭執。在事件結束時，劉姓員工仍不解地表示「愛台灣愛周子瑜，不行喔」，質疑為何單純唱歌會引起如此爭端。

