哽咽喊罪不至死！陳怡君：不敢說「脫黨參選」但選民會支持我

台北市議員陳怡君赴民進黨廉政會說明案情。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 民進黨台北市議員陳怡君涉助理費案，一審遭判7年10月有期徒刑、褫奪公權5年。民進黨廉政會今（4）日開會，將決定是否對陳停權。對此，陳怡君一度哽咽表示，她或許是有錯，但是罪不至死，她確實都花在公務。她並說，她不敢說出「脫黨參選」這四個字，但她的選民說，如果黨不提名她，依然會支持她，而她也不會放棄。

民進黨廉政會今晚開會，陳怡君帶了一大疊資料，並於會前受訪表示，這是她擔任議員至今，所有公務支出1000多萬，確實都是支付在公務，後續還在整理許多憑證與收據，今天特別來跟廉政會說明。

陳怡君指出，她今天是用誠意來說服廉政會，大家看她的臉就知道，「我就是長得像民進黨的臉，我過去到現在，一直都是民進黨寶寶」，所以也希望民進黨不要放手。她說，她從18歲至今一直都是民進黨，而且長期幫民進黨輔選，所以不論民進黨的態度是怎樣，她的情感、態度，永遠都是民進黨寶寶，也很感謝民進黨過去的栽培。

陳怡君表示，今天不論她是否為民進黨黨員，她的這一票、她的支持者，也都是民進黨的支持者，所以不會因為她有沒有在這個黨，民進黨的這些選民依然會支持她。而在她的情感，她也是永遠都會把票支持民進黨，這是不會去違背的。

陳怡君說，她擔任民代以來，手上的陳情案壓力很大，有很多案子背後的勢力要她放手，但她選擇跟民眾站在一起。她說，她前兩年不斷地遭受恐嚇跟威脅，自己也報案四次，抓到三個壞人，甚至在政治上也被零星警告，但她始終與民眾站在一起，因此請民進黨不要放開她的手。

陳怡君表示，她整理許多資料要證明確實是用在公務，每次民進黨只要有大型活動，都要民代辦活動，可是卻只補貼兩、三萬塊，但她要花二、三十萬，這些錢從哪邊來的？她確實是很努力地為黨、也為黨的活動在宣傳。

陳怡君說，她的支持者說，今天不管她是不是民進黨，「他們支持的是我這個人，所以在他們的鼓勵之下，我今天登記了」。她也來跟廉政會說明，確實是使用在公務，「陳怡君不會貪這些錢啦」，所以真的拜託大家相信她的清白，「我或許是有錯，但是我罪不至死，我確實都花在公務」。

至於若遭到停權，是否會「脫黨參選」到底？陳怡君回應，「脫黨參選」這四個字，她真的不敢講。她說，她的選民說，如果黨不提名她，依然會支持她，因為她的服務沒有分政黨。她重申，「脫黨參選這四個字，我不想從我的口中說出」，她的情感一直都屬於民進黨，她會繼續努力尋求大家的支持，她也不會放棄。

