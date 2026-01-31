哽咽感念劉金獅對抗國民黨獨裁爭民主 賴清德頒褒揚令：要更團結面對更大勢力威脅台灣

賴清德總統2026.1.31前往台北濟南教會出席台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會前會長劉金獅的追思會，並代表政府褒揚令給劉金獅，表彰其對台灣民主的貢獻，賴清德致詞時一度哽咽。郭宏章攝



賴清德總統今天（1/30）上午出席台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會前會長劉金獅的追思會，並代表政府褒揚令給劉金獅，褒揚劉金獅對國家、民主、自由的貢獻。賴清德致詞時表示，劉金獅曾被「國民黨黑警」逮捕入獄 31 個月，遭受苦難折磨，但為台灣奮鬥的理念從未改變，賴清德提及這些歷程時，還一度哽咽。賴清德也提到「過去他們這一代人，是對抗國民黨的專制獨裁、追求民主；但我們這一代人，必須更加團結，因為我們面對的是另外一個更大的勢力在威脅台灣。」

賴清德總統今天（1/30）上午出席台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會前會長劉金獅的追思會，並代表政府褒揚令給劉金獅，表彰其對台灣民主的貢獻。綠營智庫、新境界文教基金會副董事長邱義仁、台南市長黃偉哲、監委范巽綠、前民進黨立委林重謨等人也出席這場追思會。

賴清德致詞時表示，今天帶著非常不捨的心情，來參加「一生為台灣民主奮鬥」、同時也是我尊敬的老大哥—劉金獅長老的告別追思禮拜。

賴清德指出，劉金獅長老出生於台灣民主的聖地—宜蘭。在 1947 年發生二二八事件的恐怖氣氛中，12 月的時候，他正與他的長輩在溪邊洗衣服。親眼看到國民黨軍隊開槍射殺無辜的市民，從此在他的心目中種下了「台灣應該要自己獨立自主」的種子。

賴清德進一步指出，在 1978 年，因為有人檢舉他是「台灣獨立建國聯盟」的會員，因此被國民黨黑警逮捕入獄 31 個月。雖然劉金獅遭受過苦難、也忍受過折磨，但他為台灣奮鬥的這種理念從來沒有改變過。

賴清德說，無論是參加民主運動、或是街頭聯署，劉金獅一生都是為了台灣的民主、自由、人權在奮鬥。同時，他也一心充滿對這片土地的愛。對於這些受難者的家屬，在他出獄之後，也和所有的受難者前輩共同成立了「台灣第一個台灣受難者關懷協會」，並因此創立了「台灣解嚴時期受難者關懷協會」，在第一線來幫助受難者的家庭，非常非常令人感動。

賴清德也說：「所以我們的同胞，劉金獅長老雖然已經離開我們了，但他所打下的民主台灣基礎，永遠留在傳世之中。我們一定要繼承劉金獅長老的精神，繼續為台灣打拚。」

賴清德強調：「過去他們這一代人，是對抗國民黨的專制獨裁、追求民主；但我們這一代人，必須更加團結，因為我們面對的是另外一個更大的勢力在威脅台灣。我也希望劉金獅長老的精神不死，由我們後輩更加團結，讓台灣更加安全，民主更加鞏固。」

最後，賴清德表示，自己以總統的身分，代表國家、也代表人民，頒發褒揚令，褒揚劉金獅長老對國家、民主、自由的貢獻。

賴清德也說，劉金獅長老的一生，正如同《聖經‧提摩太後書》第四章第七節記載的這段經文：「那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。」願劉金獅長老安息主懷，卸下世間一切的痛苦。也願主賜福家屬、平安順心。

此外，曾深度參與戒嚴時期台灣民主運動的美籍艾琳達女士（Linda Gail Arrigo，曾為施明德前妻），也應邀出席此次追思會，賴清德總統離場之前也特地趨前問候艾琳達，並且交代幕僚與艾琳達進一步聯繫。

