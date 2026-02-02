唆使槍手殺2警！73歲「最老死囚」王信福聲請再審遭駁回

現年73歲、目前關押於看守所的死刑犯王信福，因1990年嘉義市卡拉OK店雙警命案遭判死刑定讞。人權團體質疑案件存在疑點聲請再審，但最高法院2日駁回抗告，王信福再審聲請確定遭駁回。

王信福。（圖／資料畫面）

王信福是目前台灣死刑定讞者中年紀最長，今年已經73歲，回顧他涉及的這起殺警重案，發生於1990年8月10日夜間，當時他帶著懷孕女友張清梅，一起前往「船長卡拉OK店」慶祝，在場有兩名休假中的黃姓、吳姓警員在店內飲酒時，遭男子陳榮傑持槍射殺身亡，案發後王信福隨即逃亡並遭到通緝，2004年他因為眼疾返台就醫後，立即遭到逮捕並起訴。

廣告 廣告

開槍的陳榮傑也遭逮，已於1992年遭判死刑並執行槍決，他生前供稱槍是王信福提供的、開槍也是聽從王信福的指示，此供詞成為王信福被定罪的關鍵證據，儘管他辯稱陳榮傑是李姓友人的手下、槍械是李姓友人提供，但各級法院仍都判處他死刑，2011年最高法院駁回上訴，全案定讞，只是至今仍未執行。

廢死人權團體後來發現案件有爭議點，表示兇槍是「右輪手槍」，但送刑事局檢驗指紋的槍枝紀錄卻是寫「左輪手槍」，此外全案的相關判決均未充分調查陳榮傑與李姓友人的關係，因此以發現新事實、新證據為由聲請再審。

王信福當年被逮畫面。（圖／報系資料照）

台南高分院調查後表示，兇槍經刑事警察局鑑定為美製0.38吋COLT六孔右輪手槍、槍管長約二吋、機械性能良好具殺傷力，試射後發現彈頭具六條左旋來復線，與兩名被殺害警員身上採到的彈頭特徵相符，確認就是兇槍無誤。

而關於「左輪」、「右輪」槍枝名稱的爭議，台南高分院指出，台南地院在審理時曾要求重新鑑定並函請刑事局鑑定，雖然檢方扣押物品清單記載為「（右）轉輪手槍乙支」，但地院送鑑函及刑事警察局鑑定書均筆誤寫成「左輪手槍1支」，此部分為文書「誤載」，並未影響案件的相關事實認定。

而對於陳榮傑與李姓友人關係的調查要求，台南高分院認為此部分與王信福是否構成殺人罪無關，沒有調查的必要性，基於上述理由駁回王信福的再審聲請，王信福繼續抗告到最高法院聲請再審，不過法官認為台南高分院的裁定「並無違誤」於今天駁回抗告，全案確定。

延伸閱讀

影/結帳排隊吵起來！高雄超商45歲女竟遭73歲阿嬤打倒在地

影/高捷美麗島站前超慘！4輪2輪相撞「騎士車全毀人傷」

五楊又出狀況！北上近機場交流道段「3車猛撞」嚴重塞爆