唇疱疹病毒不只傷口腔！專家：恐攻擊大腦增失智風險
單純疱疹病毒第一型不僅會導致嘴角冒水泡的唇疱疹，最新研究更發現此病毒可能攻擊大腦海馬迴，每次活化都可能引發神經發炎、增加類澱粉蛋白與tau蛋白堆積，進而提高失智風險。
台北榮總遺傳優生科主任張家銘在其臉書粉專發文指出，許多人將嘴角冒水泡簡單歸因於壓力大或過度疲勞，但實際上單純疱疹病毒第一型才是造成唇疱疹的主因。這種病毒會潛伏在人體神經系統中，當免疫力下降、壓力增加或睡眠不足時，便會再度活化並沿著神經路徑深入腦部。
張家銘表示，根據2025年《Pathogens》期刊發表的總結性回顧研究顯示，該病毒最常攻擊的區域正是掌管記憶核心功能的大腦海馬迴。研究人員在阿茲海默症患者的大腦組織中發現了這種病毒的DNA及蛋白質。每當病毒活化一次，就可能在腦部引發局部神經發炎反應，並促使類澱粉蛋白與tau蛋白異常堆積，這些都是記憶功能退化的早期警訊。
「單純疱疹病毒第一型的危害遠不只是讓人嘴角冒水泡，它可能對認知能力造成損害，危及大腦健康。」張家銘解釋道。他建議民眾平日應維持充足睡眠、每天進行20至30分鐘的規律運動、多食用莓果等抗發炎食物，同時避免壓力過大，以降低病毒活躍度及身體發炎反應，進而保護大腦健康。
這項研究結果提醒大眾，看似輕微的唇疱疹背後可能隱藏著更嚴重的健康風險，尤其是對大腦認知功能的長期影響。專家建議，當出現唇疱疹症狀時，除了處理表面症狀外，也應關注整體免疫系統的健康狀態，以減少病毒活化的頻率。
