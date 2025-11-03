唇顎裂寶寶有福了 台中就能進行修補手術治療

仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）整形外科顱顏團隊，在盧亭辰醫師帶領下今年夏天正式展開唇顎裂手術服務，迄今已順利完成兩例唇裂手術與一例顎裂手術，象徵台中地區顱顏醫療正式邁入新紀元。其中一位單親媽媽獨自扶養四個孩子，原本為手術奔波焦慮，如今只需30分鐘車程就能完成手術，讓寶寶能在家附近治療，心裡踏實許多；另一位大里寶寶於產檢即發現唇顎裂，由婦產科和顱顏團隊提早介入，出生後立即安排評估與手術，讓家屬感受到「從產檢到手術」的一條龍式照護。「孩子的笑容，不該被距離阻隔。」盧亭辰醫師團隊如此形容這次的成就。盧亭辰醫師說，我們最大的目標就是讓中部的孩子不用再舟車勞頓北上，也能在家鄉接受同樣水準的治療。

盧亭辰醫師表示，唇顎裂手術的挑戰極高，年紀小的病人需要小兒麻醉團隊嚴密規劃，術後照護也必須完整落實。仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）的護理團隊特地北上至桃園長庚顱顏中心學習，從傷口管理、餵食與家屬衛教流程複製到台中。整形外科、小兒科、麻醉科與護理跨科合作，再加上與桃園長庚密切支援，確保醫療品質與國際同步。

盧亭辰醫師指出，唇顎裂治療不是單次手術，而是一條長期「成長路徑」。該院依循長庚體系，結合婦產科、整形外科、矯正牙科、小兒科、麻醉科與護理團隊，從產前到成年提供階段性治療，並與長庚體系病歷相通，確保完整照護。