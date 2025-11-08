《唐伯虎點秋香》御醫爆死訊！好友證實凌漢離世逾5年

老戲骨凌漢爆出逝世超過5年。（圖／翻攝自微博）





香港資深演員凌漢早期任職邵氏電影公司的編劇，後兼職擔任演員、多演出電影配角；今（8）日傳出他已經離世至少5年，凌漢的死訊由其在TVB共事多年的演員「御用看更」陳勉良證實。

凌漢於1970年代後，先後加入佳藝電視、麗的電視（現為：亞洲電視）及無線電視成為基本藝員，參演過超過200部影視作品，長期於劇集中飾演街坊、保全及外省人，更曾在同一部戲劇當中一人分飾5角演出，早前演出的角色多數都沒有名字。

凌漢演出的作品，包括《九品芝麻官》中飾演仵作、《唐伯虎點秋香》中飾演為「唐伯虎」把脈的御醫，以及《白髮魔女傳》熊廷弼、《大地恩情》謝雞、《大鬧廣昌隆》福伯，令人印象深刻。

