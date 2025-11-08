《唐伯虎點秋香》御醫爆死訊！好友證實凌漢離世逾5年
香港資深演員凌漢早期任職邵氏電影公司的編劇，後兼職擔任演員、多演出電影配角；今（8）日傳出他已經離世至少5年，凌漢的死訊由其在TVB共事多年的演員「御用看更」陳勉良證實。
凌漢於1970年代後，先後加入佳藝電視、麗的電視（現為：亞洲電視）及無線電視成為基本藝員，參演過超過200部影視作品，長期於劇集中飾演街坊、保全及外省人，更曾在同一部戲劇當中一人分飾5角演出，早前演出的角色多數都沒有名字。
凌漢演出的作品，包括《九品芝麻官》中飾演仵作、《唐伯虎點秋香》中飾演為「唐伯虎」把脈的御醫，以及《白髮魔女傳》熊廷弼、《大地恩情》謝雞、《大鬧廣昌隆》福伯，令人印象深刻。
熟悉的臉悄然謝幕！從《唐伯虎》御醫到《九品芝麻官》仵作 資深港星凌漢低調辭世已5年
據香港媒體報導，與凌漢長年在無綫電視（TVB）合作的資深演員陳勉良證實消息，表示：「凌漢早就不在了，應該有五年吧，我是在化妝間聽到的消息。」他回憶兩人過去常在片場聊天，凌漢個性隨和、樂於助人，經常叮嚀後輩「做人不要太計較」，更不吝指導新演員，深受圈內敬重。
《唐伯虎點秋香》男星傳逝世 好友證實：至少走了5年
香港男星凌漢是戲劇電影作品中常見的綠葉，曾演出《唐伯虎點秋香》中的醫生為主角周星馳把脈，近日傳出他逝世，好友陳勉良稍早受訪證實此事，並表示凌漢走得很低調，過世至少5年了。中時新聞網 ・ 11 小時前
《唐伯虎》資深男星驚爆已離世5年！曾為周星馳把脈 他嘆：早就不在了
曾在周星馳經典電影《九品芝麻官白面包青天》飾演仵作、在《唐伯虎點秋香》中扮太醫替周星馳把脈，資深港星凌漢，他寫實刻劃角色風格鮮明另影迷印象深刻，怎料今（8）日驚傳他早已離世的消息，消息曝光後不少影迷相當震驚，紛紛留言悼念，而港星陳勉良也出面證實消息了。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
