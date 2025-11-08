《唐伯虎》資深男星驚爆已離世5年！曾為周星馳把脈 他嘆：早就不在了

娛樂中心／綜合報導

曾在周星馳經典電影《九品芝麻官白面包青天》飾演仵作、在《唐伯虎點秋香》中扮太醫替周星馳把脈，資深港星凌漢，他寫實刻劃角色風格鮮明另影迷印象深刻，怎料今（8）日驚傳他早已離世的消息，消息曝光後不少影迷相當震驚，紛紛留言悼念，而港星陳勉良也出面證實消息了。

凌漢當年飾演各種經典小人物角色，讓電影達到畫龍點睛的效果，跟他在TVB共事合作多年的資深男星陳勉良受訪時表示：「凌漢早就不在了，應該有五年吧，那時是在化妝間聽到的消息。」他感嘆地說，兩人以前常在片場聊天，「他做人很隨和，也常提醒我們後輩不要太計較，對新人也很照顧。」

凌漢驚傳已低調離世5年消息一出震驚影迷粉絲。（圖／翻攝自微博）

凌漢於1950年代入行，早期是邵氏電影公司的編劇，之後也兼職演出，主要在國語片中飾演配角或臨時演員。到了1970年代，陸續加入佳藝電視、麗的電視和無線電視，成為基本演員，他長年於劇中飾演街坊、保全、外省人等綠葉角色，演出電影、電視劇逾200部。

資深男星陳勉良證實了凌漢早已離世的消息。（圖／翻攝自百度）

凌漢甚至常一人分飾多角，是觀眾印象深刻的「御用小人物」。當中，《唐伯虎點秋香》中演為周星馳把脈的御醫及《大鬧廣昌隆》飾演福伯就最令觀眾印象深刻，不少70-80年代的影迷們聽聞消息紛紛感到惋惜。

