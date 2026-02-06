唐儷雞排店收攤3年！斜槓電商賺翻 年菜「賣破7位數」驚人營收曝

記者徐珮華／台北報導

翁立友今（6）日領軍師妹蕭玉芬、唐儷、林琇琪現身年貨大街採買。唐儷3年前結束雞排事業後，如今轉戰電商市場，去年年菜熱賣，創下高達7位數的驚人營收。

唐儷（右）斜槓電商賺翻。（圖／記者鄭孟晃攝影）

唐儷除歌手本業外，斜槓投入電商市場，去年年菜共賣出約7、8000組，進帳達7位數；今年業績更上一層樓，銷量即將突破萬組，營收相當可觀。事業經營有成的她，被問到是否考慮退休，激動笑回「還不能退休，我還要繼續唱歌」。至於是否有望重啟雞排店，她坦言目前人手不足，不會再開設實體店面，未來規劃朝顧問方向發展，協助、輔導有意創業者開店。

林琇琪分享「雨」加上「聻」的字能避邪。（圖／記者鄭孟晃攝影）

林琇琪則分享過年招財妙招，表示大年初一可將葫蘆打開掛在家門口，象徵納財入門，待大年初六再收起，擺回客廳或房間。此外，針對過年出外旅遊，她建議入住前可在手心寫下「雨」加上「聻」的字，拍打房門3下並說「不好意思，今天借住一晚」，就能避免不必要的超自然現象干擾。

