唐吉訶德「貼標時間」曝光！鮮食比超商還殺 網狂讚：乞丐超人新天堂

唐吉訶德近來被網友發現，鮮食區到了貼標時間，折扣比超商還划算，直呼是乞丐超人的新天堂，圖為示意圖。（翻攝自Pexels圖庫）

小資族花錢精打細算，經常會利用超商即期鮮食折扣活動時，解決三餐，不過，近日有人發現，唐吉訶德（DON DON DONKI）也有折扣，而且只有抓準特定時段，鮮食區價格砍半，折扣比超商還殺，簡直是「乞丐超人新天堂」，貼文引起網友共鳴，甚至分享各分店「貼標時間」，以及哪裡最好搶。

這名網友是在Threads發文表示，他晚上11點前往日本知名連鎖商店「唐吉訶德」西門店，竟發現新世界，架上貼滿了折扣貼紙。從原PO分享照片顯示，包括漢堡排便當、明太子歐姆炒麵，通通大降價，折扣來到40%到50%。原PO說，他一次買了3個便當，味道還好，「但這價格 我吃的很開心」。

廣告 廣告

貼文一出引發熱議，許多小資族也直呼划算，「很喜歡撿生魚片壽司那一區，都好便宜」；也有人謝謝原PO告知訊息，「明天馬上報到」、「謝謝你，乞丐超人」。不過，有人說撿便宜要看運氣，每次去都沒搶到，「蠻多品項會很早就賣光 根本等不到這種時刻」、「太晚去只剩空櫃子」。

此外，有網友熱心分享唐吉訶德各分店貼標的時間，「南港的人少，東西滿多的」、「忠孝新生的八點開始貼標，但沒待到打烊前不確定最後會有幾折、另外甜點區我自己體感南港那間折數比較敢給，最近同個品相及保存期限之下南港給五折，忠孝新生則是給八折」。

更多鏡週刊報導

隱藏版通勤神技！台北到南港35元8分鐘直達 網推爆：有座位、像出去玩

紅到被詐團盯上！TCPB抽「警車娃包+小熊」破萬人參與 假中獎通知亂竄警急喊：別點！

蘆洲老夫妻慘死客廳！逆子在逃行蹤成謎 鄰居曝：曾聽到詭異敲擊聲