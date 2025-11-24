唐吉軻德戰雙頭龍 紙風車藝術工程彰、嘉連演3天

（中央社記者趙靜瑜台北24日電）「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程－永續啟航」日前在彰化、嘉義連演3天，上演唐吉軻德大戰雙頭龍劇情，3場吸引近6000名親子觀眾熱情參與。

根據紙風車文教基金會發布新聞稿，紙風車劇團21日到昨晚連續3天，分別在彰化縣大興國小、嘉義縣民雄國中及朴子市公所前廣場演出兩廳院劇場版「台灣幻想曲」。

21日在彰化縣大興國小的演出，由大興文教基金會董事翁榮隨贊助。翁榮隨表示，身為大興國小第19屆的畢業學生，想要以行動回饋母校，「台下的學弟妹都可以算是孫子輩了，希望大家能在藝術中發現勇氣、找到自己的夢想。」

22日在嘉義縣民雄國中的演出，由北回化學股份有限公司所贊助，當天演出中途因發電機狀況一度停電，現場一同觀賞的嘉義縣長翁章梁臨時當起主持人，邀請現場觀眾打開手機燈，為11月與紙風車一同生日的觀眾一起唱生日快樂歌，現場處變不驚的態度，也為小朋友做了機會教育。

23日在嘉義縣朴子市公所前廣場的演出，由台北市南德、華安、華中、益成、華茂、南茂、三友、均衡等8個扶輪社共同贊助。國際扶輪3523地區前總監陳茂仁表示，扶輪社是一個服務社區的團體，同時也重視兒少文化平權，而紙風車的堅持正代表著社會力量的匯聚。

翁章梁連續兩天到場支持，他說：「368藝術工程第3輪的第1場演出，就在嘉義縣義竹鄉，嘉義縣總共有18個鄉鎮市區，第3輪到今天走過嘉義縣的1/6，再次感謝各界的協助，讓嘉義縣的孩子們很幸福。」

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，368藝術工程的初衷，就是希望每個鄉鎮的孩子都能有相同的機會看到劇院級表演，「只要有一個孩子因為劇場開始做夢，我們就會一直走下去。」（編輯：張雅淨）1141124