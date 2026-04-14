唐嘉鴻「體操世界盃」3連冠封王！提前鎖定單槓年度總冠軍

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台灣體操名將唐嘉鴻。（圖／翻攝自Instagram／@tang_chiahung1996）

台灣體操名將「世界貓王」唐嘉鴻今年持續在國際賽場上屢創佳績。昨天（13日）於體操世界盃克羅埃西亞站男子單槓決賽中，他再次以穩定且高水準的表現摘下金牌，完成個人在本季世界盃分站賽的3連冠壯舉。

據《壹蘋新聞網》報導，儘管賽季尚未過半、時間僅來到4月，但憑藉累積的積分優勢，他已提前鎖定男子單槓年度總冠軍，確立本年度在該項目的統治地位。

在這場關鍵決賽中，唐嘉鴻選擇難度分高達6.5的動作組合，整套演出節奏流暢、銜接精準，過程中沒有出現任何明顯失誤。尤其在最後的落地動作，他成功做到穩定且乾淨的著地，不僅展現出色控制力，也為整體表現加分。

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最終裁判給出執行分8.633分，並因優異落地表現額外加上0.1分，使總分達到15.233分，毫無懸念奪得金牌。這面金牌同時也是他繼世界盃巴庫站與安塔利亞站之後，再度於男子單槓項目稱王，連續3站登上最高頒獎台。

隨著積分持續累積並拉開與對手的差距，他在年度排名上已無人能及，順利將年度總冠軍獎項收入囊中，為本季劃下重要里程碑。

回顧近年的國際賽表現，唐嘉鴻在2024年巴黎奧運男子單槓項目奪得銅牌，已證明其具備世界級競爭力。今年他將目光放在更長遠的目標，特別是9月舉行的名古屋亞運，期望能延續良好狀態，繼2018年雅加達亞運奪金之後，再度站上亞洲之巔，為個人職業生涯再添榮耀。

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