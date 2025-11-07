唐嫣主演新劇無預警被「央視喊卡」內幕曝光 2台灣男星慘被牽連

娛樂中心／蔡佩伶報導

唐嫣（左）跟趙又廷（右）主演新戲在上檔前一天遭到腰斬。（圖／翻攝自微博）

中國女星唐嫣當年演出《仙劍奇俠傳三》打開知名度，後來也憑藉《何以笙簫默》、《繁花》等戲在演藝圈站穩腳跟，深受觀眾的喜愛，然而，唐嫣新戲《愛情沒有神話》原訂在今日上檔首播，不料卻無預警喊卡，讓許多粉絲感到錯愕。

唐嫣主演的新劇《愛情沒有神話》合作台灣男星趙又廷以及陳昊森，不過卻在播出前被央視撤檔，改由另一檔戲劇頂替，不少網友也猜測原因恐怕跟編劇秦雯近來遭爆耍特權、找槍代寫等黑料有關，雖然相關的錄音檔已經下架，但事件早已鬧得沸沸揚揚。

《愛情沒有神話》自卡司公布到開播前都話題十足，沒想到卻在前一天臨時喊卡，至於真實原因，央視跟製作公司至今都未做出解釋，許多粉絲也紛紛替唐嫣跟趙又廷抱不平，認為編劇秦雯事件與他們無關，但卻因為這件事連累到戲劇播出。

陳昊森同為該劇主演之一。（圖／翻攝自微博）

