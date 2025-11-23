唐嫣低調現身「羅晉父親」葬禮 家人同行致意破婚變傳聞

羅晉和唐嫣曾被視為圈內「模範夫妻」。（圖／翻攝自羅晉微博）

大陸女星唐嫣與羅晉從螢幕情侶走入現實，一直是外界心中的「模範夫妻」。然而近來兩人被發現各自忙於不同城市，互動大幅減少，多次引發婚變揣測。就在各種傳聞越演越烈之際，羅晉父親於19日在北京辭世，23日舉行告別式，而唐嫣的突然現身，讓輿論再度掀起討論。

羅晉父親的告別式23日低調進行，場內僅有簡約布置且不開放攝影。原本外界猜測，受到近期風波影響，唐嫣可能不會公開露面，但據現場人士透露，她當天悄然抵達，並在家人安排下從側門進入。值得注意的是，唐嫣父親也同時到場，顯示雙方家族仍保持密切互動。她一抵達便站在羅晉身旁，陪著他完成告別父親的流程，最後兩人也一同步出會場。

廣告 廣告

相關消息一曝光，立即在微博引發熱議。部分網友認為，唐嫣選擇在伴侶面對至親離世時出面支持，已經是一種態度；也有人持保留看法，認為無論婚姻是否存續，這是多年情分與親家禮節，不宜過度解讀。不過，多數網友認為唐嫣此舉「勝過任何澄清」。

據悉，過去一年兩人的生活軌跡確實大幅分開。羅晉長時間留在北京照顧病重父親，幾乎全面停下演藝活動，而唐嫣則在上海忙於接戲與照顧孩子，兩人見面時間銳減，婚變傳言由此而起。此前微博也曾流出一則暗指「一對特別甜的中年夫妻其實已經離婚了」的爆料，引發聯想，讓兩人屢次被點名。

至於婚姻現況如何，兩人依舊沒有公開說明。不過在羅晉父親人生最後的告別時刻，唐嫣選擇陪他走完這一段路，成為外界重新討論兩人關係的關鍵畫面。

更多中時新聞網報導

金宇彬申敏兒修成正果 網一片叫好

台積老將投靠洩密 陳立武駁謠言

秦祥林現身大巨蛋 滿頭銀髮帥度不減