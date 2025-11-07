唐嫣新劇突遭央視撤檔！內幕爆「編劇3醜聞」被喊卡 2台星受牽連

中國女星唐嫣。取自唐嫣微博



中國女演員、歌手唐嫣繼《繁花》後推新劇《愛情沒有神話》，由唐嫣與台星趙又廷、陳昊森主演，卡司華麗，原定今（7）日上映，卻突遭央視撤檔，許多粉絲感到錯愕。多位娛樂博主推測，應該與編劇秦雯有關。

秦雯是王家衛執導的電視劇《繁花》的編劇，更因此劇拿下白玉蘭、金鷹獎最佳編劇，日前遭爆料霸凌壓榨以及剝奪編劇署名，錄音檔曝光她向王家衛提及「襲警」事件，以及私下評價「唐嫣很裝」。

編劇秦雯代表作品包括《辣媽正傳》《我的前半生》及《繁花》，由唐嫣與台星趙又廷、陳昊森主演的新劇《愛情沒有神話》，也是編劇。

據悉，《愛情沒有神話》製作成本投入2億人民幣（約台幣8.6億元），行銷宣傳投入2000萬人民幣（約台幣8600萬元）。此劇改編自作家亦舒的小說《獨身女人》，描述都會男女在愛情與事業間的交錯與抉擇。

《愛情沒有神話》是唐嫣繼《繁花》奪獎後回歸電視圈的第一部作品，粉絲十分期待，加上台星趙又廷、陳昊森，話題性十足，豈料，突遭央視撤檔，改由蔣欣、童瑤家庭劇《四喜》緊急救火，粉絲感到錯愕。

