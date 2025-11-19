唐嫣新戲突喊停 與羅晉幾零互動傳已離婚

唐嫣新戲突然喊停，且與羅晉的離婚傳聞一直有風聲。（翻攝自微博）

中國女星唐嫣近日再度成為熱門話題，她的新戲《愛情沒有神話》原訂於本月初上檔，卻在無預警情況下喊停，近期又傳她與丈夫羅晉已離婚，更引發外界關注。

唐嫣演出過《何以笙簫默》《繁花》等熱門劇集。唐嫣與羅晉自結婚後一直被視為演藝圈中「模範甜蜜夫妻」。但近年來，兩人在網路上幾乎沒有任何互動，加上工作長期分隔兩地，使得「聚少離多」成為常態，也因此屢次傳出分居消息。此次離婚謠言再起，讓不少網友感嘆「再也不相信愛情了」。

有網友整理兩人的行程後指出，住在上海的唐嫣與羅晉見面明顯減少；同時羅晉也曾被爆料與女助理互動過於親密，但其工作室隨即否認相關指控。對於最新一波的離婚消息，雙方目前皆未作出任何回應。

