唐嫣被瘋傳婚變羅晉「兩人已分居」 男方曾6度提分手！她親揭真相

大陸人氣女星唐嫣與男演員羅晉在2018年結婚，近日竟傳出兩人婚姻觸礁，甚至有已經離婚一說。（圖／翻攝自羅晉微博）

大陸41歲女星唐嫣2004年以「中戲校花」身分被張藝謀選中為「奧運寶貝」，表演後順勢出道，如今更是頂流女星之一，但她和男星羅晉結婚後生下一個女兒，一度為家庭淡出演藝圈。不過近年唐嫣回歸幕前，憑《繁花》又創事業巔峰，但近日她卻被爆與羅晉分居一段時間，似乎婚姻觸礁，而她過往透露羅晉曾6度提分手的事，也再度引發討論。

最近大陸微博出現不少娛樂八卦相關的爆料帳號，紛紛發文指出，「朋友在大平台做綜藝，從他那兒吃瓜，內娛一對特別甜的中年夫妻其實已經離婚了」，文中更形容這狀況太震撼，因為這對夫妻在螢幕前是出了名感情深厚，因此不免驚呼，「再也不相信愛情了，內娛還有真情侶嗎？」

爆料文引發網友瘋猜是演藝圈哪對夫妻，巧合的是，人氣女星唐嫣與同樣是演員的先生羅晉也默默登上微博熱搜，有唐嫣粉絲細數夫妻倆從2018年結婚後的行程，發現兩人幾乎沒有太多時間相處，還有傳聞兩人早已分居；其實羅晉先前就曾被爆料與女助理關係密切，但工作室隨後就發聲闢謠。

不過唐嫣與羅晉自結婚後，就屢屢被傳出「婚變」，但目前兩人都沒有針對網友猜測做出回應。有網友則挖出，唐嫣過往上節目曾分享與羅晉交往時的狀況，羅晉有向她提過6次分手，她就會把羅晉趕出去，之後羅晉就會單膝下跪並說「領導開門啦」，讓她忍不住笑出來，就開門讓羅晉進來就和好了。

