唐嫣、羅晉傳婚變不回應有苦衷？陸八卦博主讚：非常聰明

唐嫣和大她兩歲的羅晉2016年認戀，兩年後領證結婚並生下一女，近來突然傳出兩人感情生變，當事人未回應，而唐嫣後來出席羅晉父親的告別式，用行動說明一切。大陸八卦博主最近在直播中談到此事，認為他們倆之所以不回應，可能是覺得這件事「不是個事」、「無所謂」，所以懶得與之起舞。

先前陳妍希、陳曉傳出婚變，女方父親過世，陳曉沒到場，間接說明婚姻確實觸礁。如今唐嫣、羅晉也先傳出婚變後，再爆出羅晉爸爸病逝，所之而來的一舉一動都引來網友關注，八卦博主「陽仔送你曬太陽」則曬出影片表示，就他看來藝人第一時間不回應主因應該都是為了流量，藝人都需要討論度，讓大家猜來猜去，再以行為說明一切，讓謠言不攻自破應該是非常聰明的作法。

「陽仔送你曬太陽」指出，這件事的前後操作看來，是想替羅晉立個孝順人設；再者，從羅晉爸爸的喪禮走位，就可知道唐嫣在家中地位，她當時一身黑走在羅晉父親的骨灰盒後面，「這個位置是有講究的，那是隨便人能站的嗎？肯定是兒媳婦才能站的」，結束後去聚餐，兩人互動又相當親密，讓明眼人一看就知道兩個人目前關係不可能是離婚。

八卦博主也說，所以其實兩個人沒離婚、感情穩定，之所以沒理會大眾的傳聞可能就是因為覺得是子虛烏有、沒必要回應，因為如果老是要有這種傳聞，每次都回應的話會不堪其擾，雙方有共識，讓大家去猜猜就好。見此，「會拍攝的百曉生」留言回應：「劉詩詩吳奇隆也沒回應過」，其他網友說：「回應，其實信的仍信，不信的就不信」、「唐嫣善良，知道狗仔拍也是為了賺錢養家，所以不回應」。

