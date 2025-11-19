唐嫣、羅晉傳離婚 網挖「2人商業版圖無交集」女方7家企業註銷

演藝圈銀色夫妻分分合合雖是常態，但若原本看來很甜蜜的婚姻破裂，還是令人相當吃驚，最近有網友爆料稱「一對特別甜的中年夫妻其實已經離婚了」，引來網友對號入座，狂猜是2018年結婚的唐嫣、羅晉，還有人查到夫妻倆早無任何商業版圖交集，唐嫣名下7家企業近年來陸續註銷，更引人遐想。

據《揚子晚報》報導，最近傳出大陸演藝圈著名恩愛夫妻婚姻觸礁，網友大多猜測是許久沒有公開曬恩愛的唐嫣和羅晉，但當事人暫無回應。據《企查查》APP，唐嫣名下有9家關係企業，其中7家已經註銷，只剩重慶合盛文化傳播有限公司、東陽橫店唐嫣影視文化工作室。

而羅晉名下有4家關係企業，僅剩羅晉（上海）影視文化工作室仍在營運，而兩人和其他明星夫妻不同，目前無任何企業合作關係，網友見此議論紛紛，「傳了一天了，還不闢謠，基本上都是真的了」、「真無聊了，人家倆本來就是各幹各的」、「他倆結婚之後就從來沒商業關聯過」、「這兩個從一開始就沒有商業關聯啊，又不是現在才沒有」、「沒關聯過，但是突然關門那麼多，是不是被查了」、「希望唐嫣工作室出來告黑呀」。

41歲唐嫣過去演出《仙劍奇俠傳三》、《何以笙簫默》、《錦繡未央》、《繁花》走紅，曾與邱澤交往，雙方2012年不歡而散，2016年唐嫣公開認愛大她2歲的羅晉，2年後在維也納舉行世紀婚禮，2019年唐嫣宣布懷孕，隔年在公開活動上承認生下女兒。唐嫣過去曾表示，會認定羅晉是因為對方個性很溫暖，總把她放第一、不自私，連父母親都很肯定羅晉腳踏實地、個性值得信賴，如今傳聞婚姻亮紅燈，還有待當事人進一步證實或澄清。

