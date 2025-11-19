唐嫣、羅晉驚傳7年婚變 網爆「特別甜、中年夫妻」線索：已分居一年半

唐嫣、羅晉爆出離婚傳言。翻攝自微博



中國娛樂圈18日傳出消息，有一則由「圈內人士」匿名爆料的貼文在網路瘋傳，指稱一對「以甜蜜著稱的中年明星夫妻其實早已離婚」，消息雖未指名道姓，立刻引爆全網猜測，不少網友將矛頭直結婚7年的唐嫣、羅晉身上，兩人名字迅速衝上微博熱搜。

根據《香港01》報導，微博一名娛樂博主「娛樂課代表」發文聲稱，有位「在大型平台製作綜藝的朋友」透露，一對「特別甜」的演藝圈中年夫妻，其實早就秘密離婚，為兼顧事業與孩子才維持表面和平。爆料者直呼：「完全沒想到，內娛還有真情侶嗎？以前真的挺嗑的」，但未透露姓名。

接著有網友匿名以「曝內娛著名恩愛夫妻離婚」爆料唐嫣和羅晉已經分居超過1年半，指出過往總是不吝高調曬恩愛的兩人，社群帳號也很久沒有公開互動了。雖然有粉絲貼出兩人今年8月被偶遇在上海迪士尼同行的照片試圖闢謠，但傳聞並未因此降溫，該話題已連續兩天占據微博熱搜。

然而還有網友在《企查查》查詢後發現，夫妻兩人已無商業連結，唐嫣原本名下9家公司，自2020年起陸續清理，目前僅剩2家存續；羅晉名下4家公司，現僅1家仍在營運。兩人並未共同投資公司，被外界揣測是否早已完成「商業切割」。

唐嫣與羅晉因戲結緣，曾合作《亂世佳人》、《X女特工》、《克拉戀人》、《錦繡未央》等多部作品。2016年，羅晉在唐嫣生日當天官宣戀情；2018年兩人在維也納低調完婚；2019年唐嫣宣布懷孕並產下一女。婚後兩人極少公開曝光家庭生活，但因多次在片場互相探班以及社群曬恩愛等，一直被視為娛樂圈模範夫妻。

然而，唐嫣的新劇《愛情沒有神話》近期受到王家衛事件影響，在開播前突然喊停，再加上網友發現夫妻倆明面上的互動日益淡薄，使離婚傳聞再度升溫；另外，羅晉過去也曾遭指與女助理互動親密，但當時已被工作室否認。截至目前為止，唐嫣、羅晉及雙方工作室皆未針對離婚傳聞作出任何回應。

