《唐宮奇案》31歲的白鹿越來越美！這些「細節保養」才是扛劇女王的真本事，維持高清鏡頭下也無暇的好皮膚

（圖／取自 白鹿 微博）

提到現在的陸劇收視保證，白鹿絕對是第一個被想起的名字。從古裝的靈動到現代劇的自信霸氣，白鹿的每一部作品都能引發話題。特別是近期熱播的《唐宮奇案》，她飾演的內廷侍衛長在高清鏡頭下依然擁有透亮的肌膚與緊緻的輪廓線，讓人不禁好奇，在劇組高強度、高壓力的拍攝環境下，她是如何維持這種「隨時都在狀態內」的精緻感？

白鹿的表現可以說是新一代「扛劇女王」從《周生如故》中那位讓人心碎、留下經典躍城雪景的漼時宜，到《長月燼明》裡神性與虐戀交織的黎蘇蘇，白鹿用紮實的演技證明了她對複雜角色的掌控力。隨後在《寧安如夢》中展現重生的女王氣場，以及在《以愛為營》中化身時髦俐落的財經記者鄭書意，白鹿的作品不僅在熱搜上長紅，更讓她穩坐「扛劇女王」的寶座。步入 2026 年，她再度憑藉懸疑大作《唐宮奇案》創下收視神話。在充滿神祕氛圍的高清運鏡下，她那種幾近無瑕的「皮貼骨」精緻感——也就是那種緊緻、透亮且輪廓清晰的狀態，不僅撐起了大唐女官的威儀，更成為無數女孩效法的護膚終極目標。

（圖／取自 白鹿 微博）

白鹿坦言自己是個非常愛笑的人，雖然笑容是她的魅力來源，但也因此讓她更早意識到眼周細紋的威脅。她提醒女生過了 25 歲，眼霜絕對不能省。她會挑選含有神經醯胺與 A 醇成分的眼霜，且要求質地必須好吸收。她強調擦眼霜時絕對不能大力塗抹，而是用「點塗」與「輕輕點拍」的方式，避免過度拉扯導致細紋產生。

（圖／取自 白鹿 微博）

在進劇組前的繁忙空檔，白鹿最愛的急救與日常保養就是「濕敷」。她會選擇添加膠原蛋白成分的化妝水，將化妝棉徹底浸濕後，敷在臉上大約 5 到 10 分鐘，讓肌膚瞬間吸飽水，呈現 Q 彈質感。濕敷後，她會疊擦質地輕盈、保濕力強且不卡粉的乳液，這也是她維持妝感服貼、不起屑的祕訣。

（圖／取自 白鹿 微博）

對於需要長時間曝曬在劇組燈光與戶外陽光下的白鹿來說，防曬不僅是防曬黑，更是為了「防老」。她深知紫外線會刺激黑色素產生，導致曬斑與皮膚鬆弛，因此防曬是她每天必做的功課。她還分享了一個獨家上妝細節——「用美妝蛋擦防曬」，這樣不僅能均勻推開防曬，更能讓後續底妝更細緻、不卡粉。

（圖／取自 白鹿 微博）

雖然拍戲時長高達數月，但白鹿依然會提醒自己盡量提早睡覺，因為「睡覺」是皮膚重生的關鍵。充足的睡眠能避免隔天起來雙眼浮腫或眼下細紋。良好的睡眠能讓膚色均勻明亮，這種由內而外散發的氣色，是任何昂貴化妝品都難以取代的。

