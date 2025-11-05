唐寶寶周則翰克服多重障礙「吹陶笛、打鼓、游泳」復健變才藝 立志偏鄉當老師

多重障礙唐寶寶周則翰喜歡邊聽音樂邊畫禪繞畫(圖／TVBS)

多重障礙的唐寶寶周則翰，不僅先天性心臟病，八個月大時還被確診為唐氏症患者及重度智能障礙，但在父母不放棄的陪伴下，他克服了重重困難。透過吹陶笛訓練口部發聲位置、打鼓讓手腳活動、游泳增強肺活量，周則翰不僅多才多藝，更完成大學學業，而且他還精通禪繞畫、油畫，立志成為偏鄉教師，向世人證明即使身體有多重障礙，也能活出精采人生。

周則翰的禪繞畫作品令人印象深刻，一本本畫冊攤開來，如同清明上河圖般延展，像瀑布從桌上傾瀉而下。這些作品全由他一筆一筆慢慢勾勒而成。周則翰表示，他的創作有不同主題，包括機械、科技和風景等元素。疫情期間無法出門復健和上才藝課時，他在媽媽陪伴下在家畫禪繞畫，找到了創作的興趣。老師後來送他空白畫冊，幾年來他已完成16本作品。

疫情期間唐寶寶周則翰在媽媽陪伴下畫了16本禪繞畫(圖／TVBS)

在創作過程中，周則翰會在腦中搜索看過的漫威電影或讀過的動物書籍，透過重複繪製的幾何圖案，勾勒出筆下的主角們。從第一本的生疏到後面越來越紮實的筆觸，展現了他的進步。除了禪繞畫，他的油畫作品也掛在客廳牆上，並常受邀參展。周則翰的媽媽王淑華指出，他也畫了多幅自畫像，還有一些得獎作品，這些成就給了他很大的信心。

唐寶寶周則翰有多幅大型畫作 其中不少主題與漫威電影角色相關(圖／TVBS)

周則翰在音樂方面也展現非凡才華。像是爵士鼓，雖然要打能出一個節奏，他需要重複練習一周、一個月，要打完整一首歌，有時甚至需要長達一年的時間反覆練習，但他能堅持、反覆練習，甚至與另外兩位好朋友郁茵、尚哲共組「天降神兵唐寶寶LIVE BAND」，經常受邀演出，他們也都是林啟通老師創立的大器樂團成員。2025年雙十國慶，唐寶寶大器樂團受邀到總統府前演出，與大村國小合唱團合作台語歌謠組曲。

則翰與郁茵、尚哲共組天降神兵唐寶寶LIVE BAND 經常受邀演出(圖／翻攝天降神兵唐寶寶LIVE BAND臉書)

1998年出生的周則翰，因先天性心臟病，剛出生就經歷漫長手術。當時家庭經濟拮据，父母一度擔心無法負擔住院費，幸好有重大傷病卡減輕了治療費用。八個月後，周則翰被診斷為唐氏症及重度智能障礙，王淑華決定辭掉工作，全心陪伴兒子走早療與復健之路。

周則翰罹患先天性心臟病開刀治療，八個月大時再確診唐氏症(圖／周則翰媽媽提供)

周則翰克服了唐氏症患者手太小、氣不足、張力低、看不懂樂譜以及理解力不佳的先天障礙，卻掌握了多種才藝。王淑華表示，周則翰學的每一項才藝，一開始都只是為了幫助他復健。吹陶笛可以訓練他嘴巴發聲位置並避免口腔構造萎縮；學爵士鼓是希望他的手腳能像正常人一樣活動；為了練氣和肺活量，周則翰從國小四年級開始學游泳，一直持續到現在。

唐寶寶周則翰克服多重障礙 學會爵士鼓(圖／TVBS)

周則翰國小讀資源班、國中特教班，到高中念特教學校，最後進入南開科技大學福祉系就讀。雖然受限於智力缺陷，對文字有障礙，但在媽媽的鼓勵下，他熱愛閱讀，房間存放著許多動物和職業相關書籍。

周則翰有一個遠大的夢想，他想成為一名教師。目前他已經有一位陶笛學生，希望能像教過他的老師一樣，充滿耐心與熱情地帶領更多人向前努力。周則翰表示，他想要去偏鄉教課，用自己的力量告訴偏鄉的人，讓他們知道即使面臨困難，也可以活出精彩的人生。

「我有一個夢」唐寶寶周則翰自信表達「我想到偏鄉教課」(圖／TVBS)

