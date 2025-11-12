唐彥博校長走訪上海聖約翰大學舊址 見證聖約翰精神延續
【記者 沁諠／新北 報導】為延續聖約翰教育精神、探尋百年根源，聖約翰科技大學唐彥博校長日前在華東校友會廖勇凱會長帶領下，與來自各地的校友們展開一場「上海聖約翰大學舊址City Walk」的尋根之旅。這趟行程選在華東政法大學長寧校區舉行，該地正是昔日有「東方哈佛」美譽的上海聖約翰大學舊址所在地。
上海聖約翰大學創辦於1879年，是中國最早以英文授課的教會大學之一，開啟近代高等教育先河。該校孕育眾多在中國政界、學界與文化界具深遠影響的傑出校友，包括：中華民國第5任總統嚴家淦、知名政治家宋子文、外交家顧維鈞、建築家沈祖海、貝聿銘、企業家吳舜文、文學家林語堂、法學家史久鏞及教育家張建邦…等人。
▲唐彥博校長在華東政法大學長寧校區24號樓前留影，該樓為聖約翰大學校長卜舫濟的舊居，如今已成為歷史保護建築。
校園三面環繞吳淞江（蘇州河），形成獨特的半島地形，與淡水聖約翰科技大學依山傍水的校景遙相呼應。唐校長與校友們循著歷史足跡，首先來到刻有「光與真理（Light & Truth）」的牌坊前合影，那是現今仍留存「上海聖約翰大學」字樣的珍貴標誌。其後，一行人前往「思顏堂」（現為40號樓），該樓於1913年見證時任中華民國第一任臨時大總統的孫中山先生，受邀出席聖約翰大學學期結束典禮並發表演說的歷史時刻，意義非凡。
唐彥博校長表示，站在『光與真理』的牌坊前，他深刻感受到一種跨越時空的召喚。百餘年前的聖約翰前輩，以信念為燈、以真理為路，開啟東方現代教育的先河；70多年前雖歷經停辦，但那道光從未熄滅。如今，他從淡水回到這片土地，在適逢上海聖約翰大學升格為大學二甲子、創校120週年的此刻，更顯得意義非凡，也讓他感受到「光與真理」的使命，依然在每一代聖約翰人的心中被延續。
▲刻有「光與真理」的紀念坊，是現今仍留存「上海聖約翰大學」字樣的珍貴標誌。
在導覽過程中，校友們穿梭於校園各角落，尋找昔日校舍與附中遺跡。包括：「校長宿舍（小白宮）」、古典紅磚建築「東風樓」以及刻有「St. John’s Middle School SEAMAN HALL」字樣的石碑，都讓人重新感受那段輝煌的校史。這些被列為歷史保護的建築，見證聖約翰教育從上海啟航、跨海延續至淡水的歷程。
華南校友會王崇守會長參訪後表示，這樣的文化巡禮極具意義，讓校友們在年會餐敘之外，能夠更深刻體驗母校的起點與精神源頭。華東校友會廖勇凱會長也說，未來將持續在年會活動中結合歷史人文探索，邀請更多校友走進上海、認識這片孕育聖約翰的土地，讓尋根不只是回憶，更成為一份情感與使命的延續。
聖約翰科技大學自1967年於淡水復校以來，秉承上海聖約翰大學「Light & Truth」之精神與「以生命影響生命」的信念，推動綠能永續、智慧科技及健康樂活等跨域發展。唐彥博校長說，2027年將迎來創校60週年，學校將持續攜手董事會、校友總會與全球校友，共同承先啟後、繼往開來，讓「約翰心・新埔情」的光，照亮下一個世紀。（照片聖約翰科技大學提供）
