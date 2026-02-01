唐從聖「超狂速度」破紀錄 全場嚇爛

《綜藝大集合》日前南下屏東潮州，在當地重要信仰據點城隍廟完成錄影。這一集特別迎來出道二十年的唐從聖首度登上《綜藝大集合》外景舞台，雖然他過去曾參與節目前身《綜藝大贏家》，但真正加入《大集合》卻是第一次。被問到為什麼點頭答應，他幽默笑回：「我來廟拜拜的」，一句話立刻逗笑全場。

唐從聖。（圖／民視）

適逢農曆年前，胡瓜順勢呼應「來拜拜」的說法，帶著主持群與來賓一同進廟祈福，希望替觀眾在新年到來前討個好彩頭。製作單位也應景設計「祈福燒金紙」遊戲，參賽者輪流擲筊，只要出現「聖筊」就能獲得燒金紙的資格，一次投入一張至金爐中，直到下一位再擲出聖筊為止，成功燒完最後一疊、並完成指定金紙的參賽者即為勝出者。

接續登場的關卡是考驗速度與膽量的「頭好撞撞」，參賽者需以最短時間用頭撞破三顆氣球，秒數最低者成為衛冕者，後續挑戰者若能刷新紀錄，即可取而代之。首位上場的是一名來自南美洲、目前在台灣擺攤的觀眾，一出手便跑出 3.01 秒的成績，讓後面連續三位挑戰者拚盡全力仍無法超越。

緊接著登場的是一名 63 歲、滿頭白髮的日本參賽者，原本大家還以為只是輕鬆參與，沒想到他一上場便以極快速度接連撞破三顆氣球，現場瞬間炸鍋，在歡呼聲中以 2.91 秒淘汰原本的衛冕者。就在眾人以為這已是極限時，唐從聖壓軸上場，腎上腺素全面爆發，動作一氣呵成，竟直接衝出 1.98 秒的驚人紀錄，成功奪下本場冠軍，超狂速度讓全場目瞪口呆。