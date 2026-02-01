唐從聖出道20年首闖《大集合》！「頭好撞撞」1 秒神蹟驚呆胡瓜

唐從聖（右）出道超過20年首度參加《綜藝大集合》。民視提供

《綜藝大集合》日前來到屏東潮州城隍廟錄影，這座守護地方的信仰中心迎來驚喜嘉賓——出道超過20年的唐從聖。這竟是他人生首次參與該節目，面對主持人胡瓜詢問參賽動機，唐從聖不改幽默本色，指著身後的廟宇笑回：「我是來拜拜的！」隨後才坦言知道節目挑戰難度極高，這次是抱著與鄉親互動、親身感受節目魅力的心情來到外景現場。

《綜藝大集合》日前來到屏東潮州城隍廟錄影。民視提供

歲末祈福笑料百出 唐從聖挑戰燒金紙手忙腳亂

適逢農曆年前，胡瓜應景帶領藝人群向城隍爺祈福消災，並準備了遊戲「祈福燒金紙」。活動開始前，一位國標舞老師帶著太太翩翩起舞，胡瓜見狀一時興起上前「搶舞伴」，與老師旋轉尬舞。沒想到熱情的鄉親媽媽們竟主動排隊，打算一個接一個與瓜哥共舞，原本嚴肅的祈福遊戲瞬間變成「大型鄉村舞會」，讓見過大風大浪的胡瓜也當場慌了手腳。

在緊張的「祈福燒金紙」遊戲中，參賽者需擲出聖筊才有機會燒金紙，直到下一位成功接力為止。唐從聖上場後，為了搶快燒掉最後一疊金紙，整個人手忙腳亂、表情崩壞，逗趣模樣讓全場笑翻。雖然自嘲是來拜拜的，但他拚命參與的精神也讓鄉親見識到「從從」毫無架子的綜藝魂。

唐從聖奪冠。民視提供

63歲日本阿伯開大絕 唐從聖1.98秒奪冠

接著進行的高難度遊戲「頭好撞撞」，參賽者需用頭撞破三顆球，挑戰最低秒數。開場便有南美洲觀眾創下3.01秒的高標，隨後一名63歲的日本阿伯上場，原以為只是志在參與，沒想到阿伯動作迅雷不及掩耳，竟以2.91秒強勢登頂衛冕者寶座，讓胡瓜與現場觀眾驚呼連連，直呼不可思議。

正當眾人以為日本阿伯的紀錄已是天花板時，最後上陣的唐從聖瞬間「戰神附體」。在腎上腺素激發下，他以肉眼難辨的速度精準撞破三顆氣球，最終成績定格在驚人的1.98秒，直接將紀錄縮短了將近一秒。超猛實力不僅讓他強勢奪冠，更讓在場藝人群嚇到合不攏嘴，為這場「人生初體驗」畫下完美的熱血句點。



