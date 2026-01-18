唐從聖劇中搖身難搞房東！秒被林予晞收服 自曝過往租房驚見靈骨塔

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

公視台語台職人輕喜劇《人生只租不賣》集結陳姸霏、黃河、林予晞、王真琳、謝章穎演出，11日正式首播，租屋議題引共鳴，也衝上Hami Video影劇館+戲劇人氣榜第一名。其中8點檔女神蘇晏霈飾演雙面女租客，裝可憐騙租房，讓陳姸霏氣到抓狂，今（18）日晚播出最新3、4集，雙姝正式對決，另外「歹鬥陣厝主（難搞房東）」唐從聖也帶黃金蟒蛇霸氣登場，他劇中坐擁8間房，現實生活則遇過租屋鬼故事，不僅附近有靈骨塔，颱風天屋內還大噴水，讓他立刻嚇到退租。

唐從聖和第一次和黃金蟒蛇對戲，直呼是難得的體驗。（圖／公視台語台提供）

8點檔女星蘇晏霈近期才在新戲飾演百萬房仲女王，因抓包老公出軌的「畫室潑漆戲」人氣狂飆，這次特別演出《人生只租不賣》，角色剛好相反，成了女租客黃雨柔，挑戰兩種截然不同的形象，一面假裝可憐騙取同情求補助，另一面極盡奢華享受生活，她笑說：「說她是雙面女房客一點也不為過，記得當天拍攝時，上一場戲是可憐落魄的打扮，下一場戲是喝高級紅酒、穿高檔服飾、背名牌包包，常常會想我是誰？我在哪？」

蘇晏霈在《人生只租不賣》飾演雙面女租客，露出真面目後讓陳姸霏氣到抓狂。（圖／公視台語台提供）

本週另一看點是由唐從聖飾演的星河客戶「白馬李」帶著寵物黃金蟒蛇「古錐的」霸氣亮相，沒想到一秒敗在「嵐姐」林予晞手上，對她一見鍾情。唐從聖形容，白馬李有點活在自我世界，有點錢又吝嗇，對嵐姐有意思，但愛又不敢表達，生動的角色演繹在劇中有畫龍點睛的功效。

他劇中是大房東，過去則遇過租屋鬼故事，他回憶曾在公館租了一間鬼屋等級的房子，當時白天去看房，爬樓梯到半山腰，途經小廟不以為意，加上房間大租金便宜只要7500元，對面房客又誇附近很安靜就簽約了，沒想到入住後一切變了樣，「那個廟不是普通小廟，是靈骨塔，都會聽到拜祖先的聲音，很恐怖！雖然我有窗戶，但沒有窗戶會透光，明明7月天我在房間睡覺需要蓋被子，最慘的是後來遇颱風，整個房內都是水，要拖地掃水。」後來對面房客不到半個月就搬走，讓他直呼：「該不會跟房東串通好的吧！」





