唐從聖吐遭徐乃麟國罵憋9年委屈 心疼連累愛女被霸凌

唐從聖（右）上鄭弘儀主持的《話時代人物》。三立提供



唐從聖上《話時代人物》首談2017年與徐乃麟發生的五字經國罵事件細節，透露外流影片中沒有的往事，「到後台化妝間，我還跟著去道歉，摔椅子、踹桌子，我也都沒有怎麼樣，我就是道歉，那我也說我的道歉就到這個節目今天截止」。他說那幾天媒體一直在採訪，「大哥還是心情不好，那我就想說算了」。事後他覺得：「我是受害人我都不講話，你還大呼小叫的話，那不行，親友幫我打抱不平，我就決定要提告。」

後來很多人出面調解，唐從聖就撤告了，但卻被網友罵「陪你哭是哭假的」、「你這個孬種就不告了」，面對這一些反噬，他只能承受，「我已經憋了8年了」。卻沒料到那事件竟讓他女兒在學校被霸凌，他說女兒因身材矮被說胖，但她都不在意，「她氣的是被說妳是不是輸不起，然後妳爸爸怎麼樣，還講1句你們全家死光光」。於是女兒氣得將對方一腳踹飛摔到司令台下，他說還好對方家長講道理，知道自己小孩有錯在先，事情才圓滿解決。

近年唐從聖廣告、舞台劇接不完，他說自己大器晚成，被觀眾認識時已30多歲，因模仿前總統陳水扁聲名大噪的他應主持人鄭弘儀要求，除送上搞笑模仿秀，也展現戲劇科班出身的基本功翻跟斗，他自曝念書時出道，想找經紀公司但當時沒人要，總騎摩托車跑通告，有次太累差點從山路邊摔下去，還曾因壓力造成免疫力下降，莫名其妙臉腫到像個豬頭，節目明晚(1/18)8點於三立新聞台播出。

唐從聖在《人生只租不賣》中第1次和黃金蟒蛇對戲，直呼是難得的體驗。公視台語台

另外，唐從聖在公視台語台職人輕喜劇《人生只租不賣》飾演坐擁8間房的難搞房東，但現實生活中卻遇過租屋鬼故事，他回憶曾在公館租了1間鬼屋等級的房子，當時白天去看房，爬樓梯到半山腰，途經小廟不以為意，加上房間大租金便宜只要7500元，對面房客又誇附近很安靜就簽約了。

沒想到入住後一切變了樣，唐從聖心有餘悸地說：「那個廟不是普通小廟，是靈骨塔，都會聽到拜祖先的聲音，很恐怖！雖然我有窗戶，但沒有窗戶會透光，明明7月天我在房間睡覺需要蓋被子，最慘的是後來遇颱風，整個房內都是水，要拖地掃水。」後來對面房客不到半個月就搬走，讓他傻眼直呼：「該不會跟房東串通好的吧！」

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

