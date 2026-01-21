唐從聖因9年前國罵爭議陷低潮！女兒遭同學嗆「輸不起」 徐乃麟再道歉：我做最不堪的事

徐乃麟再度向唐從聖道歉。讀者提供

唐從聖過去參加徐乃麟主持的節目《天才衝衝衝》錄影，因為一句「輸不起」惹怒對方，徐乃麟當場暴走狂飆髒話，引發爭議，日前唐從聖重提此事，坦言女兒因此在學校遭到霸凌，會被同學罵「輸不起」、「你們家死光光」，讓他十分心痛，對此，徐乃麟今（21日）出席活動主持，強調自己不清楚此事，但再度向唐從聖道歉，「這是我做得最不堪的事情，只能再次抱歉。」

唐從聖重提國罵風波 徐乃麟再度道歉

唐從聖當年在《天才衝衝衝》被飆罵，畫面流出在網路上瘋傳，他也委屈開直播喊告徐乃麟，事後徐乃麟公開道歉，也私下打電話和解，兩人雖然破冰，此事卻還是對唐從聖造成翻天覆地的影響，不但長達2年半接不到電視工作，人生陷入低谷，就連親友連都連帶承受輿論壓力，女兒在學校被嘲笑「輸不起」，還氣到把同學飛踢到司令台下。

廣告 廣告

徐乃麟（中）出席活動主持。吳昕蓓攝

徐乃麟從記者口中聽聞此事，他坦言事情已經過去多年，當年的爭執是他最不堪的過往，「當年不知道是更年期還是怎樣，但我念茲在茲，人生難免擦槍走火，我一時心直口快、涵養不夠，待人處理修養不夠。」但他不覺得當時的教訓是壞事，「人生沒有遇到事情不會反省，反而更能提醒自己，我應該更警惕自己。」

談胡瓜合約風波 徐乃麟認「在商言商」

而先前胡瓜、民視的合約風波鬧得沸沸揚揚，最後還是由《天才衝衝衝》作為除夕節目，胡瓜還開玩笑要民視「用錢侮辱我」，被問及此事，徐乃麟笑說：「那是玩笑話！藝人喜歡開玩笑，以他的高度，演藝圈沒有人比瓜哥有智慧的，就算他們來來去去爭執，節目還是繼續做，沒有收視也不用吵，我們在商言商。」也強調自己在演藝圈打滾多年，一切都看很淡。



回到原文

更多鏡報報導

唐從聖首談8年心結！還原徐乃麟飆國罵內幕 曝女兒校園遭霸凌「全家死光光」

樂天無預警宣布5女孩離隊！陳伊認了「很錯愕」吐心聲：不支持用銷量衡量價值

蕾菈離婚湯宇4月被爆秘戀！新歡身分疑是「瘋男」晨灰 深夜進入他家

「韓國最帥主廚」鄭信友抗癌12年辭世享年58歲 「料理節目先驅」生前1行為「遺愛人間」