唐從聖外地表演出事了「身體不適緊急送醫」現身露面報平安！近況曝光

記者趙浩雲／台北報導

《生命中最美好的5分鐘》錄宣傳曲，唐從聖露面報平安。（圖／果陀提供）

果陀劇場音樂劇《生命中最美好的5分鐘》上個月開賣後熱度不減，因觀眾反應踴躍，劇團更順勢加開高雄場次。日前劇組已正式投入排練，今日也舉行開工排練拜拜儀式，全體團隊誠心祈求排練與演出都能順順利利、觀眾滿座、票房大賣，為接下來的密集準備工作揭開好采頭。除了排練開跑，上週四劇組也啟動宣傳曲的重新錄製。

原班人馬唐從聖、楊奇煜（小煜）與新加入的方宥心、鎮萬鈞齊聚錄音室，由音樂總監陳國華掌舵製作。錄音現場氣氛愉快，國華老師特別稱讚小煜相較 2021 年首度錄製時更加成熟，狀態極佳，因此火速通過、成為當天最早收工的演員。剛從急診復原的唐從聖也到場錄音，雖然他上上週末因外地演出突感不適送醫，但已順利康復，特別藉此向粉絲報平安，並將以最好的狀態投入後續排練與演出準備。

首次參與果陀劇場作品的方宥心，在音樂劇《生命中最美好的5分鐘》中擔綱女主角，並在楊奇煜與鎮萬鈞兩位角色之間展開不同的情感牽動。被問到自己是否也像劇中角色一樣容易戀愛腦時，她毫不猶豫地笑說：「完全不像！」她自曝自己談戀愛時反而非常冷靜，熱戀期常常一下子就過了，很快就進入「老夫老妻模式」。她常被另一半評為過於理性，甚至會不太能理解對方的浪漫舉動。《生命中最美好的5分鐘》購票請洽果陀劇場或opentix。

