唐從聖女兒因「國罵風波」被霸凌！徐乃麟隔9年再道歉 他嘆：都過去了

記者宋亭誼／台北報導

唐從聖2017年在綜藝節目上被徐乃麟飆罵五字經國罵，節目片段至今在網路上流傳，日前他再度於節目上提起此事，坦言這件事不僅重創自己的演藝事業，女兒還因此遭同儕霸凌，事後徐乃麟也再次於記者會上道歉。對此，唐從聖今（29）日出席音樂劇《生命中最美好的5分鐘》演出記者會，坦然表示：「都過去了」。

唐從聖再談女兒因「國罵風波」被霸凌事件。（圖／記者鄭孟晃攝影）

唐從聖表示，當時其實只是孩子之間的打鬧，錄製節目時剛好節目主持人主動提及，他才分享了當時心境，不過現在都沒事了，「小朋友現在也長大了，事情完全都沒有再放在心上」，他認為，過去的事情就留在過去，「當時確實有那個狀態，但都過去了。」

唐從聖、小煜（右）攜手演出。（圖／記者鄭孟晃攝影）

唐從聖在音樂劇中飾演死神，賣弄關子透露小煜（楊奇煜）將在舞台上和「王子」合體，一番話曝光後引發現場媒體震驚，原來唐從聖除了扮演死神，還將演出王子的角色，笑說：「大家可能委屈一點，想像一下，我說真的王子會出現，我們可以在舞台上合體。」

