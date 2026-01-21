唐從聖女兒遭嗆「輸不起」被霸凌 徐乃麟再度道歉：我修養不夠

徐乃麟出席活動。(記者林欣穎攝)

〔記者林欣穎／台北報導〕徐乃麟今(21)日主持選美大賽的開跑記者會，而日前唐從聖上節目再次提及當年被徐乃麟國罵事件，導致女兒在學校被霸凌，徐乃麟今談及此事再次道歉，嘆當時修養不夠，會時時警惕自己。

唐從聖日前上鄭弘儀節目《話時代人物》，鄭弘儀問起2017年發生在綜藝節目上的五字經國罵事件，雖然後來雙方都言歸於好，但這件事竟讓唐從聖的女兒在學校被霸凌，唐從聖說女兒身材矮、被說胖，但這些話她沒在意，「她氣的是被說『你是不是輸不起』，然後妳爸爸怎麼樣，還講一句你們全家死光光。」

徐乃麟出席活動。(記者林欣穎攝)

徐乃麟被問及此事，坦言不清楚對方在節目上說了什麼，但他只能再次對這件事致歉，「我只能再說一次抱歉，不曉得那時候是更年期還是怎麼樣，修養還不夠，我想人生如果沒遇到事情，都不是壞事，不然都能夠警惕自己」。

☆拒絕校園霸凌，勇敢說出來！教育部專線0800-200-885☆

