唐從聖女兒遭霸凌！徐乃麟再致歉國罵事件：做得最不堪的事

徐乃麟再度致歉當年對唐從聖飆國罵事件。（圖／記者沈芳宇 攝影）





藝人唐從聖2017年登上由徐乃麟主持的綜藝節目時，突脫口一句「乃哥輸不起」，讓徐乃麟當場氣炸在攝影棚飆五字經國罵，兩人也因此結下心結，從此不再同台，豈料，近日唐從聖登上訪談節目重提當年事件，透露女兒因為這起事件在學校遭到霸凌。對此，徐乃麟今（21）日出席選美記者會，被問及此事也再度致歉

唐從聖近日在《話時代人物》重提當年五字經國罵事件，坦言決定撤告後社會觀感開始不同，面對網路上的種種批評，他都一概承受，沒想到女兒卻因此在學校遭到霸凌，「她氣的是被說你是不是輸不起，然後妳爸爸怎麼樣，還講一句你們全家死光光」，最後女兒一腳將對方踹飛到司令台下，還好對方家長明事理，最終事情才圓滿解決。

廣告 廣告

徐乃麟今露面時坦言並不知情此事，「我每次人前人後，到現在一直都在講，當年不知道是更年期還是怎樣，對唐從聖這件事情我念茲在茲」，更直言這件事是自己這輩子「做得最不堪的事情」，如今事件時隔9年再度浮上檯面，徐乃麟也表示：「人生難免有擦槍走火，我不知道唐從聖現在心裡面怎麼想，如果事情一再提起，我只能再次抱歉，一時心直口快、涵養不夠，自己的待人處事可能修養還不夠。」

徐乃麟也提到，如果沒有經歷這些事情，自己可能不會檢討反省，「 我覺得碰到事情都不是壞事，碰到之後反而讓我更能夠警惕我自己，更能夠讓我知道我待人處事、各方面的應對，我應該要更謹慎、更警惕自己。」



【更多東森娛樂報導】

●昔遭徐乃麟飆國罵！唐從聖憋9年首吐心聲 波及女兒遭霸凌

●愛雅懷孕8月遭咒「流產一屍兩命」 對方身份曝：太恐怖

●郁方、黃嘉千低調現身曹西平靈堂 道別「真正的巨星」

