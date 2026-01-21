唐從聖曝女兒因「輸不起」被霸凌 徐乃麟9年後再道歉：是我修養不夠

唐從聖（左）、徐乃麟（右）已在2021年破冰同台。（翻攝自徐乃麟臉書）

主持人徐乃麟2017年錄製《天才衝衝衝》時，因玩遊戲與唐從聖爆發「輸不起」事件，唐從聖日前上節目透露，被這件事影響長達3年，女兒也在學校被霸凌「輸不起」；徐乃麟今天（21日）出席活動，得知此事再度向唐從聖道歉：「我只能再次抱歉，當時我一時心直口快，涵養不夠，待人處理修養不夠。」

徐乃麟2017年錄製《天才衝衝衝》時，唐從聖在玩遊戲時為了節目效果，對他喊話：「乃哥是不是輸不起啊？」讓徐乃麟當場情緒失控，在攝影棚對著唐從聖飆罵五字經、三字經，狠嗆：「我錯了嗎？總要敬老尊賢吧！」現場氣氛極度尷尬，工作人員隨即停機，但過程被副控室員工私下錄影外流。

唐從聖之後一度揚言提告，但在徐乃麟公開道歉之後選擇原諒，兩人還在2021年底同台代言電動麻將桌，冰釋前嫌。事隔9年唐從聖接受專訪透露，發生當下並沒有憤怒，而是感到莫名其妙、不合常理，一度還以為是整人；這件事影響他長達3年，讓他學習到表演上會更加保守；不過女兒因此在學校遭霸凌，被嗆輸不起、全家死光光，讓女兒氣得將對方踹下司令台。

對於唐從聖女兒遭霸凌，徐乃麟表示：「我不知道這個事情，我每次人前人後都說，當年我不知道是更年期還是怎樣，做了最不堪的事情，9年了，人生難免擦槍走火，我只能再次抱歉。」感嘆這件事提醒他要更警惕自己的行為，直言是人生中相當深刻的一次教訓。





