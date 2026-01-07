唐從聖母突劇烈嘔吐！緊急叫救護車 一路自責崩潰道歉

唐從聖在《生命中最美好的5分鐘》飾演死神。（圖／果陀劇場提供）





2026年果陀劇場舞動奇蹟音樂劇《生命中最美好的5分鐘》睽違五年感動回歸。劇中飾演死神的唐從聖，擁有帶人穿越時空的能力；但在戲外，他卻比任何人都更懂得珍惜時間的重量。工作滿檔的他，分享了一段深刻的生命記憶。

唐從聖曾在救護車上緊抱著母親，那一刻喚起他強烈的「報恩」之情，也讓他由衷呼籲大家把握零碎卻真實的陪伴時光，不要在日常生活中輕易錯過那些看似微不足道的片刻，而是將它們化作一通電話、一句關心、一個擁抱。隨著音樂與故事同步回歸，《生命中最美好的5分鐘》也再次邀請觀眾走進劇場，在舞台上找回那些一不留神就錯過的珍貴時光。

「死神一定都是冷酷無情的嗎？」《生命中最美好的5分鐘》顛覆大眾對角色的既定印象，將死神塑造成一位熱愛音樂的Rocker。劇中把「死亡」比喻為關係中的告別，以音樂作為主旋律，用調皮又帶點幽默的方式呈現，悄悄種下一顆讓人願意理解死亡的種子。

談起自己生命中印象最深刻的「5分鐘」，唐從聖回憶起某次母親突然在車上劇烈嘔吐，被緊急送上救護車。那段不過短短5分鐘的車程，他一路抱著母親，腦海中卻閃過無數熟悉的畫面。每當車子因坑洞而顛簸，母親便痛得叫出聲，他只能一遍又一遍低聲道歉：「對不起，媽媽，對不起……」並緊緊抱著她不放。

後來，唐從聖才驚覺，這個畫面竟與童年時的自己重疊。當年因頑皮摔破後腦、滿頭是血時，母親也是這樣抱著他坐上救護車。他想起母親當時哭著、急著，什麼都顧不了的心情，終於明白原來自己也曾經這樣被抱著、守著、深深地愛著。所幸母親最終平安無事，而那短短的5分鐘，也成了他生命中最美好的5分鐘。



