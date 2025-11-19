唐從聖深夜不適奔急診 親揭超驚人巧合

台灣54歲藝人唐從聖（從從）近年積極投入舞台劇演出，而他也經常透過社群分享工作與生活點滴。（圖／翻攝自唐從聖臉書）





台灣54歲藝人唐從聖（從從）近年積極投入舞台劇演出，而他也經常透過社群分享工作與生活點滴。然而日前他卻因為身體不適，深夜到中國醫藥大學附設醫院掛急診，讓他直呼「真是特別的巧合」。

唐從聖昨（18）日在臉書表示，上週赴台中中山堂連演三天期間，首日彩排前便感到身體不適，演出後更痛到無法入睡，最終深夜急奔中國醫藥大學附設醫院掛急診。唐從聖透露，自己於11月14日抵達台中準備舞台劇演出，沒想到下午彩排時喉嚨突然沙啞，左膝更出現紅腫與劇痛，狀況一度嚇壞身邊團隊，紛紛勸他暫停彩排就醫。不過為了演出品質，他選擇硬撐，以禱告與意志力完成彩排與當晚演出。

演出結束返抵飯店後，唐從聖疼痛加劇，整夜無法入眠，只能立刻前往中國醫急診。經注射、服藥與檢查後，他被安排住院觀察一晚。令人驚訝的是，替他處理的護理師竟認出他，表示10年前他因急性腸胃炎到急診時，也是她負責照護。

回憶10年前在台中巡演時，唐從聖曾於早上突發急性腸胃炎，上吐下瀉到無法動彈，被緊急送往中國醫急診，打針、吊點滴休息約一個半小時後，他趕在開演前回到劇場上場。而在更早的20年前，在SARS疫情期間，他到台中拍攝外景時也曾突然全身不適、症狀嚴重到疑似感染SARS，同樣被送往中國醫治療，休養後才得以繼續拍攝。

三次在台中的突發狀況，都在中國醫藥學院附設醫院急診室度過，不過最後都能平安出院、不影響演出，這也讓唐從聖感慨地說：「不禁想問，為什麼會有這麼特別的巧合？」



