唐從聖生命故事感動揭露 果陀《生命中最美好的5分鐘》催淚回歸
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、李衣綸／台北報導
音樂劇《生命中最美好的5分鐘》睽違五年感動回歸。故事以一個看似荒謬卻深刻動人的設定展開：「烏龍死神」讓主角重返人間短短5分鐘，邀請觀眾重新凝視那些被忽略的日常、被推遲的情感，以及我們總以為還來得及的陪伴。劇中飾演死神的唐從聖，擁有帶人穿越時空的能力；但在戲外，他卻比任何人都更懂得珍惜時間的重量。
為迎接這次回歸，劇組去年11月重啟宣傳曲錄製，歷經多次打磨與修整，終於將在本月底演出前搶先釋出，讓觀眾提前走進作品的情感核心。今年新加入演出的方宥心，也在宣傳曲錄製過程中獲得全新體悟，音樂總監陳國華一語點破她原本對角色「戀愛腦」的刻板印象，使她重新理解角色的情感層次與選擇動機，也讓歌曲詮釋得更加細膩、貼近人心。
唐從聖分享一段深刻的生命記憶。曾在救護車上緊抱著母親，那一刻喚起他強烈的「報恩」之情，也讓他由衷呼籲大家把握零碎卻真實的陪伴時光，不要在日常生活中輕易錯過那些看似微不足道的片刻，而是將它們化作一通電話、一句關心、一個擁抱。隨著音樂與故事同步回歸，《生命中最美好的5分鐘》也再次邀請觀眾走進劇場，在舞台上找回那些一不留神就錯過的珍貴時光。
《生命中最美好的5分鐘》顛覆大眾對角色的既定印象，將死神塑造成一位熱愛音樂的Rocker。劇中把「死亡」比喻為關係中的告別，以音樂作為主旋律，用調皮又帶點幽默的方式呈現，悄悄種下一顆讓人願意理解死亡的種子。童星出身、曾奪下《超級星光大道》冠軍的方宥心，轉戰戲劇演出後成績同樣亮眼，「唱而優則演」的實力，也讓唐從聖留下深刻印象，期待能與她同台飆戲。
果陀劇場音樂劇《生命中最美好的5分鐘》曾於2021至2022年間全台巡演，2026年重磅回歸，以全場Live演奏搭配旋轉舞台設計，融合燈光、影像、群舞與魔術元素，打造一場視覺與聽覺交織的震撼舞台饗宴。觀眾將隨著音樂穿梭時空、迎接層層反轉，用一首歌的時間，補回那些曾經錯過的遺憾。由導演梁志民攜手音樂總監陳國華、編劇王慕天共同打造，卡司陣容包括楊奇煜、方宥心／張郁婕、鎮萬鈞聯合主演，並邀請唐從聖特別主演。購票請洽果陀劇場官方網站或OPENTIX兩廳院文化生活購票系統。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
必勝客5款人氣口味全台開賣、大比薩買一送三 KitKat草莓系威化新品首登台
全台染A肝飆出9年新高！ 8成全男性「最高峰一個月65人中招」
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
Lulu婚紗照美翻！富士山腳「親密磨陳漢典鼻子」 連5天拍攝人品爆發
陳漢典、Lulu黃路梓茵宣布，將於1月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，正式與親友分享他們的「大喜之日」，兩人早在去年10月20日就已登記結婚，一直刻意低調保密，直到跨年工作最忙碌的檔期，才悄悄把喜帖一封封寄出，當作送給親友的新年驚喜。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 49
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
陳曉放棄11億離婚！陳妍希曾評價他沒定性 新戲爆紅「疑暗酸前夫」
男星陳曉去年2月與陳妍希一同發布離婚聲明，證實8年婚斷，消息震驚兩岸娛樂圈。近來陳妍希在《狙擊蝴蝶》合作小19歲男星周柯宇再度翻紅，陳曉與陳妍希的離婚傳言也再度被挖出，盛傳陳曉當時離婚心意十分堅決，寧願放棄2.5億人民幣（約11億元新台幣）也要離，而陳妍希也曾說過對陳曉第一印象是「沒定性」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 36
才衰背5百萬債務！王俐人爆離婚小7歲尪發聲了 32字鬆口婚姻現況
去年才因「好心借名」替朋友開店，無端背上500萬元債務、被債主告上法院的49歲女星王俐人，如今被爆早在數月前就已悄悄與小7歲的演員老公林琮軒辦妥離婚手續，結束近4年的婚姻，消息之所以會傳開，正是她私下向友人吐露心聲時淡淡一句：「分了比較輕鬆。」對此王俐人也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
焦凡凡飛福岡度假！美照連發孕肚藏不住...超甜告白「有一個最貼身的小夥伴」
焦凡凡與婁峻碩結婚1年多，去年9月公開懷孕喜訊，也透露肚中寶寶的性別是男生。她在懷孕前就接下屏東跨年的主持工作，老公婁峻碩也愛相隨前往屏東跨年，全程陪伴在側。近日她飛往日本福岡度假，分享一系列美照，可以看到即使穿著厚外套，孕肚仍相當明顯。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 4
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 4 天前 ・ 41
吳姍儒鬆口第三胎計畫 自嘲兒子像極吳宗憲：壞種不斷
春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》5日舉辦錄前記者會，表演嘉賓苗可麗、ARKis、HUR+，以及連續四年擔綱主持的吳姍儒一同亮相。身為二寶媽的吳姍儒也分享育兒日常，直言目前生活被孩子切得零零碎碎，時間完全不屬於自己，直呼短期內真的不會再生了。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 30
洪榮宏三婚遭疑婚變！認與嫩妻分居3個月 鬆口「配偶欄」現況
洪榮宏3度步入婚姻，與小11歲「小鄧麗君」張瀞雲結婚8年，日前女方卻接連發文寫下「生活會把善良的人逼到無路可退」、「我不是一個工具！也不是一個物件！我是一個需要被尊重的靈魂」等文字抒發心境，遭疑婚變。今（5）日洪榮宏出席「舊情綿綿」演唱會首次練團，也分享婚姻近況。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 20
安心亞喪母崩潰「人間蒸發」 男星0對話擁抱成依靠
安心亞喪母崩潰「人間蒸發」 男星0對話擁抱成依靠EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 3
吳姍儒自嘲「壞種不斷」兒子像吳宗憲 不爽還會喊：我要換媽媽
【緯來新聞網】吳姍儒（Sandy）連四年主持「WE ARE我們的除夕夜」，前兩年恰巧哪年都懷胎，連懷緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
朴寶劍、惠利擁抱哭成一片 成東鎰笑喊：乾脆結婚吧
《請回答1988》以 1988 年首爾市道峰區雙門洞為背景，描繪五個家庭交織而成的日常故事，透過親情、鄰里情誼，以及樸實而真摯的愛情與友情，刻畫出屬於小市民的溫暖人生，也因此深深勾起觀眾心中的鄉愁與共鳴。這份情感記憶不僅在當年播出時引發熱烈回響，十年後於綜藝中再度...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3
王祖賢親揭「事業巔峰引退真相」！ 駁與前男友齊秦相關
王祖賢1月4日在美國矽谷中醫論壇分享艾灸理念時，佩戴口罩亮相。首次談到在年僅37歲的演藝事業巔峰時引退原因，她直言「在最好的狀態時引退，留給大家一個美好的回憶就夠了。」她透露於1984年學生時期因被發掘出道而踏入演藝圈，但其實自己並不喜歡這種「日夜顛倒、作息混亂...CTWANT ・ 1 天前 ・ 21
王祖賢罕見公開露面 首度鬆口「巔峰引退原因」大小眼引粉絲關切
58歲女星王祖賢因主演《倩女幽魂》廣為人知，但2004年電影《美麗上海》成為她的息影之作，37歲便急流勇退，隱居海外虔心修佛。近日一向低調的王祖賢難得公開露面，出席美國矽谷中醫論壇，並首度鬆口退出演藝圈的原因。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 6
李亞萍刷爆余天6位數額度卡 「買這2樣」被嫌她嗆：臭老頭
娛樂中心／徐詩詠報導現年73歲的資深藝人李亞萍日前透露自己失智、失憶等症狀，讓外界相當關心她的身體情況。近期她嘗試錄綜藝節目回到螢光幕前，在兒媳陪伴下一起登台。不過，余祥銓透露李亞萍刷爆先生余天的40萬額度信用卡，僅為了買2件商品，讓余天忍不住對兒子抱怨。李亞萍得知後當場動怒，嗆余天「臭老頭你什麼東西」。民視 ・ 1 天前 ・ 41
馬國弼簽賭欠千萬債務！胡瓜、康康出手援助暖舉曝光
藝人馬國弼（原藝名馬國畢）2013年簽賭欠下5千萬元巨債，為了避免連累妻女，與愛妻協議離婚，近年不僅積極打工，更接下民視本土劇《豆腐媽媽》演出，希望早日將債務還清，他近來受訪時，透露印象最深刻就是受到康康相助，為此相當感恩。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 23
成龍疑和女兒破冰！她罕見開口談父女互動：常看我作品 傳曾暗中被金援
71歲的國際巨星成龍，近年逐漸對家庭關係展現反思態度，除了日前坦承過去對兒子房祖名過於嚴厲，導致父子關係疏遠，與非婚生女兒吳卓林的關係，也被外界發現似乎出現微妙變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 41
胡瓜自曝健檢肺部出現「毛玻璃」 醫直言：肺腺癌的開始
胡瓜近年積極經營 YouTube 頻道《下面一位》，不斷挑戰各種人生初體驗，最新一集更邀來資深藝人檢場與「筋肉人」潘若迪同框，三人年齡相加超過200歲，互動火花十足。節目一開始便聊到健康話題，三人對身體狀況都有相同的憂慮。潘若迪與檢場因長年工作累積不少職業傷害，胡瓜也罕見自曝，幾年前健檢時曾被醫師提醒肺部出現「毛玻璃」狀況，甚至直言「那就是肺腺癌的開始」，所幸目前皆有定期追蹤檢查，身體狀況仍在掌握之中。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 13
「啊不對，是老公」 新婚許允樂曬韓國閃照甜蜜藏不住
上月許允樂再婚，宣布與小6歲的李玉璽結婚，新婚甜蜜氣氛持續延燒。她昨（5日）在Threads上曬出一系列韓國跨年的「男友視角照」，畫面可愛又充滿戀愛氛圍，更在貼文中一時口誤稱「我在男友手機裡的照片們」，但隨即改口「老公」，讓粉絲被閃到睜不開眼。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 13
提親變決鬥！《魔法風雲會》岳父時隔３年圓滿結局，女婿和牌友同時獲得
還記得 2023 年那位「男友被爸爸搶走」的日本女網友嗎？當時她帶著男友回家見父母，結果身為資深《魔法風雲會》（MTG）玩家的父親，竟然直接把男友拉去展開卡牌對戰，把女兒晾在一邊。這段「岳父看女婿，越看越想打（牌）」的經歷，在當年就曾引發網路熱議，許多網友笑稱這根本是為了找牌友才同意交往。卻沒想到，這故事中的情侶最近終於修成正果啦！但結果還是在和岳父打牌。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 3
張庭16歲愛女自信曬「黑皮」！酸民攻擊無效 粉絲全喊讚
張庭與林瑞陽的愛女林希曈（Angela）近日成為網路焦點，16歲的她自信面對酸民攻擊，展現與年齡不符的成熟心態，也讓粉絲對她「黑皮高級臉」讚嘆不已。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10