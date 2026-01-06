唐從聖生命故事感動揭露 果陀《生命中最美好的5分鐘》催淚回歸

cnews124260106a03

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、李衣綸／台北報導

音樂劇《生命中最美好的5分鐘》睽違五年感動回歸。故事以一個看似荒謬卻深刻動人的設定展開：「烏龍死神」讓主角重返人間短短5分鐘，邀請觀眾重新凝視那些被忽略的日常、被推遲的情感，以及我們總以為還來得及的陪伴。劇中飾演死神的唐從聖，擁有帶人穿越時空的能力；但在戲外，他卻比任何人都更懂得珍惜時間的重量。

為迎接這次回歸，劇組去年11月重啟宣傳曲錄製，歷經多次打磨與修整，終於將在本月底演出前搶先釋出，讓觀眾提前走進作品的情感核心。今年新加入演出的方宥心，也在宣傳曲錄製過程中獲得全新體悟，音樂總監陳國華一語點破她原本對角色「戀愛腦」的刻板印象，使她重新理解角色的情感層次與選擇動機，也讓歌曲詮釋得更加細膩、貼近人心。

唐從聖分享一段深刻的生命記憶。曾在救護車上緊抱著母親，那一刻喚起他強烈的「報恩」之情，也讓他由衷呼籲大家把握零碎卻真實的陪伴時光，不要在日常生活中輕易錯過那些看似微不足道的片刻，而是將它們化作一通電話、一句關心、一個擁抱。隨著音樂與故事同步回歸，《生命中最美好的5分鐘》也再次邀請觀眾走進劇場，在舞台上找回那些一不留神就錯過的珍貴時光。

《生命中最美好的5分鐘》顛覆大眾對角色的既定印象，將死神塑造成一位熱愛音樂的Rocker。劇中把「死亡」比喻為關係中的告別，以音樂作為主旋律，用調皮又帶點幽默的方式呈現，悄悄種下一顆讓人願意理解死亡的種子。童星出身、曾奪下《超級星光大道》冠軍的方宥心，轉戰戲劇演出後成績同樣亮眼，「唱而優則演」的實力，也讓唐從聖留下深刻印象，期待能與她同台飆戲。

果陀劇場音樂劇《生命中最美好的5分鐘》曾於2021至2022年間全台巡演，2026年重磅回歸，以全場Live演奏搭配旋轉舞台設計，融合燈光、影像、群舞與魔術元素，打造一場視覺與聽覺交織的震撼舞台饗宴。觀眾將隨著音樂穿梭時空、迎接層層反轉，用一首歌的時間，補回那些曾經錯過的遺憾。由導演梁志民攜手音樂總監陳國華、編劇王慕天共同打造，卡司陣容包括楊奇煜、方宥心／張郁婕、鎮萬鈞聯合主演，並邀請唐從聖特別主演。購票請洽果陀劇場官方網站或OPENTIX兩廳院文化生活購票系統。

