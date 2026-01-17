唐從聖租屋遇靈骨塔 聽聲音嚇壞！鄰居住半個月就搬走

唐從聖和第一次和黃金蟒蛇對戲，直呼是難得的體驗。（圖／公視台語台提供）





職人輕喜劇《人生只租不賣》集結陳姸霏、黃河、林予晞、王真琳、謝章穎演出，11日正式首播，租屋議題引共鳴，也衝上Hami Video影劇館+戲劇人氣榜第一名。其中八點檔女神蘇晏霈飾演雙面女租客，裝可憐騙租房，讓陳姸霏氣到抓狂，18日播出最新3、4集，雙姝正式對決，另外「歹鬥陣厝主（難搞房東）」唐從聖也帶黃金蟒蛇霸氣登場，他劇中坐擁８間房，現實生活則遇過租屋鬼故事，不僅附近有靈骨塔，颱風天屋內還大噴水，讓他立刻嚇到退租。

陳姸霏和黃河在《人生只租不賣》要解決各種租房狀況。（圖／公視台語台提供）

《人生只租不賣》由金鐘導演王逸鈴與資深製作人周銓攜手打造，是台灣首部以「房管」為題材的台語劇集，透過租屋故事，重新定義對房屋與家的想像。首播兩集講述何幸琪（陳姸霏飾）為繼承母親房產，不得不加入程軒（黃河 飾）的「星河房管事務所」，躺平達人一夕成公司社畜，剛開工就遇房客嚷嚷想尋死，更碰上仗著低收入戶來騙租的雙面女，正義感爆棚的幸琪直接開槓。

八點檔女星蘇晏霈近期才在新戲飾演百萬房仲女王，因抓包老公出軌的「畫室潑漆戲」人氣狂飆，這次特別演出《人生只租不賣》，角色剛好相反，成了女租客黃雨柔，挑戰兩種截然不同的形象，一面假裝可憐騙取同情求補助，另一面極盡奢華享受生活，她笑說：「說她是雙面女房客一點也不為過，記得當天拍攝時，上一場戲是可憐落魄的打扮，下一場戲是喝高級紅酒、穿高檔服飾、背名牌包包，常常會想我是誰？我在哪？」

蘇晏霈在《人生只租不賣》憔悴裝可憐。（圖／公視台語台提供）

蘇晏霈劇中被拆穿假面具後惱羞成怒，要給星河「一顆星負評」，囂張演技讓觀眾氣得牙癢癢，明播出最新集數，陳姸霏跟她直球對決，怎知鬧上警局，還讓死對頭黃河前來拯救，峰迴路轉又趣味的情節，令人期待。雖然劇中爭鋒相對，戲外蘇晏霈誇讚初次合作的陳姸霏親切可愛、沒有距離感，兩人非常合拍，期待未來有機會再拍戲。

蘇晏霈飾演雙面女租客騙租，穿著名貴品牌。（圖／公視台語台提供）

本週另一看點是由唐從聖飾演的星河客戶「白馬李」帶著寵物黃金蟒蛇「古錐的」霸氣亮相，沒想到一秒敗在「嵐姐」林予晞手上，對她一見鍾情。唐從聖形容白馬李有點活在自我世界，有點錢又吝嗇，對嵐姐有意思，但愛又不敢表達，生動的角色演繹在劇中有畫龍點睛的功效。

林予晞飾演的「嵐姐」魅力十足。（圖／公視台語台提供）

唐從聖劇中是大房東，過去則遇過租屋鬼故事，他回憶曾在公館租了一間鬼屋等級的房子，當時白天去看房，爬樓梯到半山腰，途經小廟不以為意，加上房間大租金便宜只要7500元，對面房客又誇附近很安靜就簽約了，沒想到入住後一切變了樣，「那個廟不是普通小廟，是靈骨塔，都會聽到拜祖先的聲音，很恐怖！雖然我有窗戶，但沒有窗戶會透光，明明7月天我在房間睡覺需要蓋被子，最慘的是後來遇颱風，整個房內都是水，要拖地掃水。」後來對面房客不到半個月就搬走，讓他直呼：「該不會跟房東串通好的吧！」

唐從聖在《人生只租不賣》帶黃金蟒蛇寵物霸氣登場。（圖／公視台語台提供）

《人生只租不賣》播出後討論度持續升溫，陳姸霏流利台語被網友讚簡直「老阿媽附身」，由張語噥獻唱的主題曲〈寫予未來的情歌〉也收獲好評，不少人留言「有夠好聽」，她首次挑戰台語歌，笑說原本對自己的台語信心滿滿，怎知進到錄音室才發現超級難。另外許多觀眾邊聽邊學台語，有網友就發現劇中「租屋」唸法跟自己過往習慣不同。林予晞受訪時表示，以前也習慣都說「租（tsoo）」，後來才知道有另一種講法是「稅厝（suè-tshù）」，讓她新增不少台語新知。



