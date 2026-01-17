唐從聖租屋附近有靈骨塔「聽到拜祖先聲音」！7月睡覺需要蓋棉被

唐從聖飾演難搞房東帶黃金蟒蛇登場。（公視台語台提供）

公視台語台職人輕喜劇《人生只租不賣》集結陳姸霏、黃河、林予晞、王真琳、謝章穎演出，租屋議題引共鳴。最新內容「歹鬥陣厝主（難搞房東）」唐從聖帶黃金蟒蛇霸氣登場，他劇中坐擁８間房，現實生活則遇過租屋鬼故事，不僅附近有靈骨塔，颱風天屋內還大噴水，讓他立刻嚇到退租。

唐從聖飾演星河客戶「白馬李」帶著寵物黃金蟒蛇「古錐的」霸氣亮相，沒想到一秒敗在「嵐姐」林予晞手上，對她一見鍾情。唐從聖形容白馬李有點活在自我世界，有點錢又吝嗇，對嵐姐有意思，但愛又不敢表達，生動的角色演繹在劇中有畫龍點睛的功效。

蘇晏霈（右）飾演雙面女房客。（公視台語台提供）

他劇中是大房東，過去則遇過租屋鬼故事，他回憶曾在公館租了一間鬼屋等級的房子，當時白天去看房，爬樓梯到半山腰，途經小廟不以為意，加上房間大租金便宜只要7500元，對面房客又誇附近很安靜就簽約了，沒想到入住後一切變了樣，「那個廟不是普通小廟，是靈骨塔，都會聽到拜祖先的聲音，很恐怖，雖然我有窗戶，但沒有窗戶會透光，明明7月天我在房間睡覺需要蓋被子，最慘的是後來遇颱風，整個房內都是水，要拖地掃水。」後來對面房客不到半個月就搬走，讓他直呼：「該不會跟房東串通好的吧！」

《人生只租不賣》由金鐘導演王逸鈴與資深製作人周銓攜手打造，是台灣首部以「房管」為題材的台語劇集，透過租屋故事，重新定義對房屋與家的想像。蘇晏霈角色飾演女租客黃雨柔，一面假裝可憐騙取同情求補助，另一面極盡奢華享受生活，她笑說：「說她是雙面女房客一點也不為過，記得當天拍攝時，上一場戲是可憐落魄的打扮，下一場戲是喝高級紅酒、穿高檔服飾、背名牌包包，常常會想我是誰？我在哪？」

陳姸霏（左起）、黃河飾演事務所房管。（公視台語台提供）

蘇晏霈劇中被拆穿假面具後惱羞成怒，要給星河「一顆星負評」，囂張演技讓觀眾氣得牙癢癢，明播出最新集數，陳姸霏跟她直球對決，怎知鬧上警局，還讓死對頭黃河前來拯救，峰迴路轉又趣味的情節，令人期待。。《人生只租不賣》全劇12集，每週日晚間8點公視台語台首播，每週播出兩集，中華電信MOD和Hami Video同日9點跟播上架。

